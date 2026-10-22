Зачем производители наносят на новые шины цветные полосы: ответ экспертов

Зачем на шинах цветные линии / © Фото из открытых источников

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Красные, желтые, синие или зеленые линии на протекторе новых автомобильных шин замечали, наверное, многие водители. Может показаться, что таким способом изготовители обозначают качество резины, ее сезонность или особые характеристики. На самом деле цветные полосы имеют, прежде всего, производственное назначение. Эксперты объясняют: такие отметки помогают идентифицировать разные модели, размеры и заготовки протектора при производстве и сортировке шин.

Раньше мы писали о дорожном знаке — черной точке в кругу: что он значит.

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Для чего производители наносят цветные полосы на шины

Цветные линии появляются еще на этапе изготовления протектора. На заводах производят большие объемы резиновых заготовок, которые могут быть схожими по внешнему виду. Чтобы работники и автоматизированные системы могли быстро различать их, используют специальную цветовую маркировку.

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Такие полосы помогают идентифицировать заготовки для конкретных моделей и типоразмеров шин, упрощают сортировку и уменьшают риск путаницы во время производственных операций. Количество линий, их расположение и цвет зависит от системы маркировки конкретного производителя или предприятия.

Важно знать: универсального цветового значения не существует. К примеру, синяя полоса на одной шине не обязательно означает то же, что синяя полоса на другой. Поэтому по цвету линий нельзя достоверно определить сезонность, износостойкость или класс качества резины.

Нужно ли обращать внимание на эти отметки при покупке

Цветные полосы на протекторе обычно не предназначены для покупателей и не свидетельствуют о том, что шина бракована или, напротив, имеет повышенные характеристики. При движении автомобиля краска постепенно стирается, поэтому исчезновение линий является нормальным явлением.

Однако не следует путать их с цветными точками на боковине шины. Такие отметки у отдельных производителей могут использоваться при монтаже для определения особенностей шины и ее совмещения с колесом. Их значение зависит от рекомендаций производителя.

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При выборе новых шин гораздо важнее проверить другие параметры:

Размер шины должен отвечать требованиям автомобиля.

Индекс нагрузки и скорости должен соответствовать рекомендациям производителя транспортного средства.

Дату производства — ее определяют по соответствующему коду на боковине.

Сезонность и предназначение — летние, зимние и всесезонные модели имеют разные характеристики.

Состояние резины не должно быть трещин, деформаций или других повреждений.

Можно ли ездить, если цветные полосы стерлись

Да. Если линии исчезли после нескольких поездок, не нужно волноваться: они не являются частью протектора, которая обеспечивает сцепление с дорогой. Их исчезновение не означает, что шина утратила свои свойства.

Водителю следует регулярно контролировать давление, состояние протектора и боковин, а также соблюдать рекомендации по эксплуатации.

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