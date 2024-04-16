Зачем протыкать яйцо иглой перед варкой: кулинарный трюк, о котором следует знать

Перед тем, как сварить яйцо, опытные кулинары протыкают его иглой, вот зачем это нужно.

Рассказываем, зачем в яйцах перед варкой делать отверстия и как правильно их варить.

Для чего нужно отверстие в скорлупе

На самом деле, эта маленькая дырочка от иглы выполняет очень полезную функцию, которая непременно понравится всем хозяйкам. Во время приготовления в яйца попадает жидкость. Это нужно для того, чтобы скорлупа не "приклеивалась" к белку. Тогда готовые яйца будут легко чиститься, скорлупа будет мгновенно слетать с них. А поверхность белка будет оставаться гладкой и красивой.

Как правильно протыкать яйцо иглой? Важно знать, что отверстие нужно делать на тупой стороне яйца. Именно там находится воздушная камера, куда будет попадать вода во время варки. Если проткнуть яйцо в другом месте, скорлупа может треснуть и лайфхак не сработает.

Как правильно варить яйца: проверенные лайфхаки

Чтобы яйца во время варки не потрескались, нужно в воду насыпать 2 столовых ложки соли. Даже если яйцо треснет, белок все равно не вытечет. Опытные хозяйки не рекомендуют класть холодные яйца в кипяток, так они потрескаются и вытечет белок. Яйца лучше варить на медленном огне. Если яйца свежие – до четырех дней, их нужно варить на три минуты дольше. После того как сварите яйца, обдайте их холодной водой и немного надбейте. Так они будут легко чиститься. Чтобы проверить, сварилось ли яйцо, его нужно покрутить. Если оно будет крутиться быстро, значит, сварилось, если медленно – еще сырое.

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