Зачем расставлять на грядках пластиковые бутылки с водой: интересный лайфхак для сохранения растений

Забота о огороде заключается не только в поливке и внесении удобрений. Особенно весной очень важно оградить саженцы от ночных холодов. Как опытные овощеводы используют для этого бутылки с водой?

Возможно, вы уже видели, как некоторые огородники расставляют на грядках пластиковые бутылки с водой, и задавались вопросом: зачем так делать? Ответ, действительно, очень просто. Благодаря такому способу можно существенно повлиять на рост и здоровье растений.

Как работает этот лайфхак? В течение дня вода в бутылках нагревается от солнечных лучей. Ночью, когда температура может достаточно сильно снижаться, вода начинает постепенно отдавать тепло, а потому вокруг бутылок становится немного теплее. Так вы сможете оградить культуры на грядках от ночных холодов и даже небольших заморозков, которые часто происходят в конце апреля — начале мая.

Что нужно делать

Возьмите любые пластиковые бутылки и заполните их водой из-под крана. Закройте крышку.

Бутылки старайтесь располагать рядом с растениями, боящимися холодов. Вы можете поставить их также у растений с горшками, цветов на клумбе и т.д. Они не должны мешать росту культур, но быть достаточно близко, чтобы затем излучать тепло.

Вы заметите, что растения стали лучше реагировать на ночное похолодание, поэтому имеют меньше шансов пострадать от него.

Пластиковые бутылки с водой – это очень простой, но эффективный метод. Но следует помнить, что для экстремально холодных ночей он не подходит. Поэтому для дополнительной защиты можно использовать агроволокно (им накрывают растения), регулярную поливку (в холодное время им требуется больше влаги).

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