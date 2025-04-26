- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 26
- Время на прочтение
- 1 мин
Зачем садоводы советуют посыпать весной газон сахаром: с какой популярной проблемой он борется
Идеальный газон, ярко-зеленого цвета, густой и ровный, без признаков мха или комков — это настоящая мечта каждого садовода, особенно весной, когда солнце интенсивно нагревает землю. Однако его уход требует значительных усилий и финансовых затрат.
Многие садоводы тратят большие средства на удобрения или вручную убирают сорняки. Однако есть простой и доступный метод улучшить состояние газона — это использование обычного сахара, как сообщает Express.
Эксперты говорят, что сахар эффективно борется с камышовой травой — слоем мертвой растительности, который мешает развитию новых побегов. Кроме того, сахарная подкормка способствует укреплению корневой системы, обогащает почву и сдерживает рост сорняков.
Как применять сахар по уходу за газоном:
Рассыпьте сахар на газон, тратя примерно 450 г на каждый квадратный метр.
Проводите процедуру не чаще раза в месяц.
Для более равномерного эффекта можно использовать раствор сахара или заменить его рисовой водой.
Обратите внимание: Сахар может способствовать росту грибков, особенно в теневых или влажных участках, поэтому перед применением важно тщательно осмотреть газон и при необходимости уменьшить количество подкормки.
Садовники отмечают, что после использования такой природной подкормки трава становится более густой, яркой и устойчивой к сорнякам. Это экологически чистый, недорогой и безхимический метод, идеально подходящий для подготовки газона к летнему сезону.