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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
26
Время на прочтение
1 мин

Зачем садоводы советуют посыпать весной газон сахаром: с какой популярной проблемой он борется

Идеальный газон, ярко-зеленого цвета, густой и ровный, без признаков мха или комков — это настоящая мечта каждого садовода, особенно весной, когда солнце интенсивно нагревает землю. Однако его уход требует значительных усилий и финансовых затрат.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Зачем сыпать сахар на газон

Зачем сыпать сахар на газон / © unsplash.com

Многие садоводы тратят большие средства на удобрения или вручную убирают сорняки. Однако есть простой и доступный метод улучшить состояние газона — это использование обычного сахара, как сообщает Express.

Эксперты говорят, что сахар эффективно борется с камышовой травой — слоем мертвой растительности, который мешает развитию новых побегов. Кроме того, сахарная подкормка способствует укреплению корневой системы, обогащает почву и сдерживает рост сорняков.

Как применять сахар по уходу за газоном:

  1. Рассыпьте сахар на газон, тратя примерно 450 г на каждый квадратный метр.

  2. Проводите процедуру не чаще раза в месяц.

  3. Для более равномерного эффекта можно использовать раствор сахара или заменить его рисовой водой.

Обратите внимание: Сахар может способствовать росту грибков, особенно в теневых или влажных участках, поэтому перед применением важно тщательно осмотреть газон и при необходимости уменьшить количество подкормки.

Садовники отмечают, что после использования такой природной подкормки трава становится более густой, яркой и устойчивой к сорнякам. Это экологически чистый, недорогой и безхимический метод, идеально подходящий для подготовки газона к летнему сезону.

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Дата публикации
Количество просмотров
26
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