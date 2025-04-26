Зачем садоводы советуют посыпать весной газон сахаром: с какой популярной проблемой он борется

Зачем сыпать сахар на газон / © unsplash.com

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Многие садоводы тратят большие средства на удобрения или вручную убирают сорняки. Однако есть простой и доступный метод улучшить состояние газона — это использование обычного сахара, как сообщает Express.

Эксперты говорят, что сахар эффективно борется с камышовой травой — слоем мертвой растительности, который мешает развитию новых побегов. Кроме того, сахарная подкормка способствует укреплению корневой системы, обогащает почву и сдерживает рост сорняков.

Как применять сахар по уходу за газоном:

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Рассыпьте сахар на газон, тратя примерно 450 г на каждый квадратный метр. Проводите процедуру не чаще раза в месяц. Для более равномерного эффекта можно использовать раствор сахара или заменить его рисовой водой.

Обратите внимание: Сахар может способствовать росту грибков, особенно в теневых или влажных участках, поэтому перед применением важно тщательно осмотреть газон и при необходимости уменьшить количество подкормки.

Садовники отмечают, что после использования такой природной подкормки трава становится более густой, яркой и устойчивой к сорнякам. Это экологически чистый, недорогой и безхимический метод, идеально подходящий для подготовки газона к летнему сезону.