Зачем собаки ходят кругами перед тем, как лечь спать: ответ может многих удивить

И все же, задумывались ли вы когда-нибудь о том, зачем собаки ходят кругами перед тем, как лечь.

Если вы будете наблюдать за своей собакой перед тем, как она ляжет спать, то заметите, что сначала животное роет воображаемую ямку на своей подстилке или другом месте, затем делает несколько кругов, и только после этого с удовольствием плещется. Ветеринары имеют четкое объяснение, почему собаки именно так готовятся ко сну.

Все началось во времена пушистых предков

Исторически так сложилось, что собаки раньше, как и их предки, спали на улице. Поэтому кружение на месте служило нескольким важным целям, о которых мы поговорим позже.

Ветеринар Николас Х. Додман, почетный профессор ветеринарной школы Университета Тафтса и представитель штата Массачу в Ветеринарно-медицинской ассоциации Гуманного общества уверен, что поведение современных собак, совершающих так же в квартире, указывает на наличие "шаблона фиксированных действий". Если сказать другими словами, то это эволюционная черта, которая была заложена в собаках. А теперь рассмотрим основные причины, почему так происходит.

Чтобы устроиться поудобнее

Когда хождение по кругу помогало вытоптать место в траве, сене или другой неровной поверхности, чтобы спать было удобнее. Такая теория достаточно популярна среди экспертов, но с научной точки зрения ее не проверяли.

Хотя было несколько неофициальных экспериментов, показавших, что собаки действительно пытаются создать более комфортные условия для сна. Однако, признают ветеринары, это только один фактор.

Регулировка температуры тела

Замечали ли вы когда-нибудь, что собака на улице в более жаркие дни может вырыть у земли ямку, в которой будет спать. Делают животные так, чтобы добраться до более прохладного слоя почвы. А в более холодном климате собаки могут, напротив, кружиться по кругу, чтобы лучше сохранить температуру тела.

Выявление хищников или нежелательных соседей

Когда они возвращаются по кругу, то могут в последний раз взглянуть на потенциальных хищников. Также собаки могут заметить и вовремя выгнать всех нежелательных "соседей", включая насекомых, ящериц или змей.

Для создания своего пространства

Ходение по кругу перед тем, как лечь спать, в древности могло символизировать другим членам стаи, что это место уже занято. Эта сигнализация, говорит дрессировщица собак Сьюзан Нилсон, может быть как визуальной, так и запахом. Кроме того, благодаря нанесению вокруг места для сна свой запах может помочь расслабиться и хорошо отдохнуть.

Когда следует вызвать ветеринара

Обычно, если собака кружится перед тем, как лечь спать, это нормальное поведение. Однако если животное делает это чрезмерно или ведет себя странно, это сигнал, что ему может быть больно или дискомфортно.

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