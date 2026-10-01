Зачем собирать пластиковые крышки от бутылок: как использовать их дома

Пластиковые крышки

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Причем для некоторых способов ничего покупать не придется, а сделать полезную вещь можно буквально через несколько минут. Собрали практичные идеи, для чего дома могут понадобиться обычные крышки от пластиковых бутылок и как правильно их использовать.

Как закрыть пакет крышкой от бутылки

Один из самых практичных вариантов пригодится на кухне. Открытые пакеты с крупами, сахаром, макаронами, орехами и другими сухими продуктами часто приходится закручивать, перевязывать или закрывать специальными зажимами. Вместо зажима можно использовать верхнюю часть пластиковой бутылки.

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Нужно отрезать горлышко вместе с резьбой и оставить крышку. Открытый край пакета пропускают снизу через горлышко, вытягивают наружу и расправляют поверх резьбы. После этого сверху закручивают крышку. В результате она прижимает пакет к горлышку и не дает ему самопроизвольно раскрыться. Такая самодельная застежка используется, в частности, для открытых пакетов с кофейными зернами и шоколадом.

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Есть несколько важных деталей. Перед использованием бутылку и крышку следует вымыть и высушить. После отрезки горлышка также проверьте край, он не должен быть острым и повреждать пакет или руки.

Такой зажим удобен для сухих продуктов, но считать его гарантированно герметичным не стоит. Если продукт нужно надежно оградить от влаги и воздуха, лучше переложить его в герметичную емкость.

Использование крышек

Как сделать подставку из пластиковых крышек

Еще один вариант — не выбрасывать широкие крышки от пластиковой тары, а собрать несколько одинаковых.

Автор «Точка Зрения 360⁰» предлагает расположить их плотно друг возле друга и склеить, чтобы получить небольшую подставку. Ее можно использовать под стаканы и чашки, чтобы на столе не оставались капли воды или конденсат.

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А вот ставить на самодельную пластиковую подставку очень горячие кастрюли, сковородки или формы из духовки не стоит. Если неизвестный тип пластика и допустимая температура, такая конструкция не может заменить специальную термостойкую подставку.

Использование крышек

Крышки могут заменить маленькие емкости для краски

Широкие крышечки могут пригодиться, если дома рисуют дети. Вместо того чтобы наливать краску в большую палитру, небольшое количество каждого цвета можно налить в отдельную крышечку. После рисования достаточно вымыть и высушить.

Особенно удобно это тогда, когда требуется всего несколько капель каждого цвета.

Как превратить крышки в органайзер

По тому же принципу крышки можно использовать для вещей, которые постоянно теряются на столе.

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Несколько широких крышек можно закрепить на жесткой основе, чтобы получить отдельные небольшие ячейки. Такой органайзер можно использовать для детского творчества, но способ может быть полезным и взрослым.

В крышки можно раскладывать пуговицы, бусины, бисер и другие мелкие материалы для рукоделия. Еще более практичное применение — мелкий ремонт. Если вы разбираете какой-нибудь предмет, маленькие винты, шайбы и другие детали можно сразу складывать в разные крышки. Так они не раскатятся по столу и их будет проще найти при сборке.

Как использовать крышки

Какие крышки следует собирать

Собирать дома десятки или сотни крышек без конкретной цели нет нужды. Для бытовых нужд достаточно оставить несколько чистых крышек разного диаметра. Большие более удобны как маленькие емкости и ячейки для мелочей.

Отдельно можно оставить одну-две верхние части бутылок вместе с горлышком, резьбой и соответствующей крышкой. Именно они пригодятся для закрывания открытых пакетов.

Все детали перед повторным использованием следует вымыть и хорошо высушить. А если бутылку разрезали, обязательно проверьте срез — острый пластик может порезать руку или прорвать пакет.

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