Зачем собирать яичную скорлупу и нести на огород: речь идет не об удобрении

Яичная скорлупа

Реклама

Многие хозяева собирают яичную скорлупу целыми пакетами, однако используют ее не только как удобрение, но и как эффективное средство борьбы с вредителями. Наибольший вред наносят улитки молодой капусте, которая начинает формироваться в тугие кочаны.

Чтобы защитить капусту и другие овощи от улиток вместо использования сильных ядохимикатов можно использовать яичную скорлупу.

Как работает яичная скорлупа против улиток

Секрет успеха заключается в том, что улитки являются мягкими существами и передвигаются на своем нежном брюшке, которое чрезвычайно чувствительно к любым острым поверхностям. Именно поэтому скорлупа становится для них непреодолимой линией обороны.

Реклама

Для создания защитного барьера скорлупу от сырых или вареных яиц сначала тщательно подсушивают, а затем измельчают руками или скалкой.

Основным условием является сохранение агрессивной текстуры, поэтому материал ни в коем случае нельзя превращать в порошок. Кусочки должны быть размером около 0,5-1 см, ведь именно такие острые края создают для вредителей эффект хождения по битому стеклу.

Правила обустройства грядок

Для надежной защиты вокруг каждого куста капусты необходимо насыпать плотное кольцо из измельченной скорлупы шириной примерно 5-7 сантиметров. Очень важно, чтобы в этом круге не было разрывов, иначе улитка обязательно найдет путь к стеблю.

После сильных ливней такую линию обороны следует слегка разрыхлять обычной тяпкой или добавлять свежую горсть колючих частиц, чтобы восстановить эффективность помехи.