Зачем сообразительные хозяйки кладут влажную салфетку в машинку во время стирки

Стирка вещей – это повседневная забота для каждой хозяйки, и даже после машинки вещи иногда бывают не очень чистыми.

Этот лайфхак будет полезен тем, кто имеет в доме пушистых любимцев. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы после стирки на вещах не оставалась шерсть животных.

Какой полезный лайфгак позволит быстро избавиться от шерсти животных из одежды во время стирки

Здесь пригодится обычная влажная салфетка. Перед стиркой ее нужно просто отправить к барабану машинки вместе с другими вещами. Это позволит сэкономить кучу сил и времени. Ведь после стирки на одежде часто остается шерсть, которую потом приходится чистить.

Стирка в машинке не повредит влажную салфетку, а на нее тем временем налипнет вся шерсть и грязь из одежды. После такой процедуры вещи не придется чистить щеткой, они будут идеально чистыми.

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