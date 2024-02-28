Зачем сообразительные хозяйки покупают хозяйственное мыло: совсем не для мытья рук или стирки

Хозяйственное мыло способно творить чудеса в быту: дезинфицирует, отчищает, ремонтирует и спасает от грибка.
Каждая опытная хозяйка знает, что дома обязательно нужно иметь брусочек хозяйственного мыла, которое станет спасением во многих сложных ситуациях. Рассказываем, зачем держать в хозяйстве это бесценное сокровище, которое стоит копейки, а приносит пользы на миллион.
Как можно использовать хозяйственное мыло в быту
- Если заедает молния. Мыло спасет любую молнию: на сумке, сапогах или куртке. Достаточно обработать ее мыльным раствором – и молния будет работать, как новая.
- Качественная уборка. Хозяйственное мыло способно отчистить любую поверхность, поскольку содержит в своем составе щелочи, разъедающие даже устаревшую грязь. Об агрессивных химических средствах можно забыть, мыло справится на раз с жиром, известковым налетом и разными пятнами. Достаточно просто намылить губку и пройтись по загрязненным местам.
- От скрипа двери. Хозяйственное мыло поможет избавиться от этого неприятного звука. Достаточно просто нанести его на петли, это сделает вашу дверь беззвучной.
- Для дезинфекции. Перед работой с острыми предметами можно смазать руки хозяйственным мылом, которое будет работать, как защитный слой от микробов и бактерий. Для этого следует намылить руки и дать высохнуть, плёнка из мыла не даст проникнуть бактериям в рану, если будет порез. Также хозяйственным мылом можно обеззараживать вещи, просто опустив предмет в мыльный раствор, в случае необходимости.
- От плесени. Если появилась плесень, и специальные средства не помогают от нее избавиться, проблему решит хозяйственное мыло. Для этого нанесите мыло на губку, потрите пораженное плесенью место и подождите несколько минут. Луга, содержащиеся в миле, уничтожат грибок, и он больше не вернется в ваш дом.
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