Зачем сообразительные хозяйки запасаются самым дешевым мылом: об этом мало кто знает

Оказывается, обычный кусок мыла может оказаться надежным помощником в хозяйстве, если знать, как его правильно применять. Рассказываем, как можно использовать обычное копеечное мыло в хозяйстве.

Способ №1. Если на сумке или куртке вдруг начала заедать молния, эту проблему достаточно решить с помощью обычного бруска мыла. Возьмите мыло и натрите им молнию, она будет работать снова, как новая.

Способ №2. Обычное туалетное мыло может стать отличным помощником для уборки. Забудьте о дорогой химии, просто намыльте губку обычным хозяйственным или туалетным мылом и приступайте к работе. Оно прекрасно отмывает любые поверхности, особенно жирные пятна на кухне. Такое дешевое и экологическое средство поможет поддерживать чистоту и свежесть в вашем доме.

Способ №3. Если вдруг начала скрипеть дверь, с этой проблемой легко справится брусок мыла. Просто нанесите немного мыла на петли и тщательно протрите их. Это гораздо безопаснее, чем использовать растительное масло, которое припадает пылью и со временем это может привести к еще большему скрипу.

Способ №4. Самое простое туалетное мыло можно использовать как ароматизатор для шкафов. Просто возьмите кусочек мыла с любимым запахом и положите на полку в шкаф или комод. Мыло будет придавать вашим вещам приятный аромат.