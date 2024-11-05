Зачем советские люди заворачивали пульты в целлофан: почему это не только не практично, но и опасно

Во времена Советского Союза существовала распространенная практика заделки пультов дистанционного управления в пакет или целлофан для, якобы, защиты и сохранения его внешнего вида.

Даже была шутка, что телевизор уже давно вышел из строя, а пульт для управления им все еще как новенький. Считалось, что благодаря пакету или целлофану можно избежать стирания символов на кнопках, а так на них не оставались массные отпечатки пальцев. Дополнительно целлофан помогал защитить от опрометчивого попадания жидкости.

Однако, как оказалось впоследствии, такая практика не только не приносит никакой пользы, но и может быть опасна для человека.

Советские люди были очень экономными, ведь в те времена существовал страшный дефицит даже самых необходимых вещей. А потому к чему-либо относились с особой бережливостью. Так, чтобы пульт дистанционного управления оставался в таком виде, как только из магазина, его сразу после приобретения клали в пакет или заворачивали целлофаном.

Однако пакет со временем желтел, собирал на себе очень много грязи и пыли. А под ним формировалась идеальная среда для микробов и микробов.

Как пояснили врачи, на поверхности пульта скапливается много бактерий. Когда он лежит в пакете, то кислород на эти микробы не влияет, а значит, они начинают размножаться очень активно. К тому же, под целлофаном образуется излишняя влага, которая также способствует этому процессу.

Поэтому держать пульт в пакете – очень опасная для вашего здоровья идея. Лучше регулярно чистить его с использованием дезинфицирующих средств, а хранить на открытом воздухе тогда на его поверхности не будут размножаться бактерии.

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