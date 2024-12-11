Зачем специалисты советуют подвешивать капусту для кур зимой: как это правильно сделать

Это делается не только для того, чтобы добавить в рацион кур зеленого корма в зимние месяцы.

Очень важно, говорят фермеры, чтобы у кур зимой была хотя бы какая-нибудь физическая зарядка, потому что они почти все время проводят в закрытых курятниках. Именно подвешенная капуста поможет им не засиживаться на месте.

Когда у курицы начинается ожирение, это сразу бросается в глаза. Она становится крупной, тяжелой, меньше уносится. Ожирение также негативно влияет и на здоровье пернатых. От такой практической птицы полезны (кроме мяса) нет, ведь кормить курицу, которая не дает яиц, нет смысла. Избежать такой проблемы можно, если предоставить курам возможности заниматься физическими упражнениями.

Как правильно подвесить капусту для кур

В самом деле, вариантов существует немало. Некоторые советуют прибивать кочерыжку капусты на длинный гвоздь, другие рекомендуют продырявить ножку овоща с помощью шила и подвесить его на веревке. Конечно, здесь каждый должен подобрать наиболее эффективный для себя способ. Если вы выбрали привязать на веревку, то ее длина должна быть не менее 50 см.

Куры начинают клевать капусту, подпрыгивая кверху и вытягивая шеи. Даже если вы раньше такого не делали, пернатые быстро привыкнут и к утру следующего дня уже от начала не останется ничего.

Давать капусту курам можно не часто – однажды в неделю точно хватит. Главные плюсы такой подкормки в том, что птица становится более активной, что способствует уменьшению риска ожирения из-за малоподвижности в зимний период.

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