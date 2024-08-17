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Зачем специалисты советуют сыпать стиральный порошок в унитаз: поможет справиться с популярной проблемой

Зачем специалисты советуют сыпать стиральный порошок в унитаз: поможет справиться с популярной проблемой

Можно ли мыть унитаз стиральным порошком / Фото: Unsplash

Большинство людей и не подозревают, что благодаря стиральному порошку можно эффективно очистить унитаз.

Такой простой трюк очень часто используют профессиональные уборщики. Стиральный порошок помогает не только значительно упростить процесс уборки, но и эффективно очищает поверхность мочевого камня, даря ей идеальный блеск.

Почему стоит попробовать этот, казалось бы необычный метод? Прежде всего, стиральный порошок — это эффективное чистящее средство, которое помогает быстро растворять любые загрязнения, удаляя их. В частности, он справится с накипью и ржавчиной.

Его достаточно просто использовать. Нужно всего-навсего насыпать в унитаз, оставить на несколько часов, чтобы он подействовал, и тщательно очистить щеткой.

Многие стиральные порошки отличаются приятным запахом, а потому после их использования остается аромат. А еще использование стирального порошка для чистки унитаза – это достаточно экономичный способ.

Как максимально эффективно использовать стиральный порошок:

  • слейте воду из бачка перед тем, как насыпать средство;
  • насыпьте небольшое количество стирального порошка на всю внутреннюю поверхность;
  • оставьте на 15-30 мин, чтобы он воздействовал на все загрязнения;
  • щеткой тщательно очистите поверхность.

Стиральный порошок – это простой и действенный способ поддерживать чистоту и свежесть унитаза.

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