Зачем специалисты советуют сыпать стиральный порошок в унитаз: поможет справиться с популярной проблемой

Большинство людей и не подозревают, что благодаря стиральному порошку можно эффективно очистить унитаз.
Такой простой трюк очень часто используют профессиональные уборщики. Стиральный порошок помогает не только значительно упростить процесс уборки, но и эффективно очищает поверхность мочевого камня, даря ей идеальный блеск.
Почему стоит попробовать этот, казалось бы необычный метод? Прежде всего, стиральный порошок — это эффективное чистящее средство, которое помогает быстро растворять любые загрязнения, удаляя их. В частности, он справится с накипью и ржавчиной.
Его достаточно просто использовать. Нужно всего-навсего насыпать в унитаз, оставить на несколько часов, чтобы он подействовал, и тщательно очистить щеткой.
Многие стиральные порошки отличаются приятным запахом, а потому после их использования остается аромат. А еще использование стирального порошка для чистки унитаза – это достаточно экономичный способ.
Как максимально эффективно использовать стиральный порошок:
- слейте воду из бачка перед тем, как насыпать средство;
- насыпьте небольшое количество стирального порошка на всю внутреннюю поверхность;
- оставьте на 15-30 мин, чтобы он воздействовал на все загрязнения;
- щеткой тщательно очистите поверхность.
Стиральный порошок – это простой и действенный способ поддерживать чистоту и свежесть унитаза.
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