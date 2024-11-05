Зачем специалисты советуют втирать грецкие орехи в деревянный пол: это просто гениально

На своем TikTok канале @locationhouseofbeau эксперт по стилю жизни Карла продемонстрировала простой, но очень эффективный метод, как избавиться от царапин на деревянном полу.

Карла объяснила, что в настоящее время в ее доме проводится генеральный ремонт. Она решила улучшить внешний вид деревянного пола во всех помещениях. При этом в некоторых комнатах используется натуральный материал, а в других искусственный, но метод показал результат на любой поверхности.

Однажды, сидя на своей кухне, где как раз накануне она поцарапала деревянный пол, Карла ела йогурт с грецкими орехами. Вдруг ей в голову пришла мысль, что масло грецких орехов отлично справляется с царапинами на дереве. Женщина решила попробовать и убедиться в этом.

На видео она показала, как тщательно втирает половинку грецкого ореха в деревянный пол, и царапина исчезает прямо на глазах. Это отлично сработало, тогда Карла решила попробовать лайфхак на других деревянных вещах. В частности, убрать достаточно большую вмятину на диване. И теперь мебель выглядит как будто она только из салона.

Как объяснили специалисты по Mainland Furniture, такой трюк действительно работает. Ведь в грецких орехах содержится природное масло, которое и помогает скрыть царапины. А мякоть продукта справится даже с достаточно обширными и серьезными повреждениями.

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