Зачем ставить соль на ночь под кровать: вы будете приятно удивлены результатом, если сделаете это

Наши предки верили, что соль обладает магическими и защитными свойствами, поэтому часто использовали ее в обрядах для привлечения счастья и для защиты своего дома от бед.

По древним верованиям соль – это мощный защитник от болезней, беды и бедности. Также с помощью соли можно вернуть счастье в семью, если в доме постоянные ссоры и проблемы.

Как правильно провести ритуал с солью для привлечения счастья и достатка в дом

Надо взять немного соли, насыпать в мешочек или блюдце и поставить под кровать. Во время проведения ритуала необходимо повторять свое желание и стремиться всем сердцем, чтобы ваша мечта осуществилась.

Соль должна стоять под кроватью три дня. Потом ее надо смыть под краном проточной водой. Такой ритуал надо проводить каждый месяц, пока ваше желание не исполнится.

Как еще использовать соль

Можно также разводить несколько ложек соли в стакане воды, а затем поставить емкость под кровать, на тумбочку или подоконник. Считается, что соленая вода забирает на себя всю негативную энергию и проблемы. Стакан с водой необходимо ставить на ночь, а утром высыпать воду в раковину или унитаз.

Для того, чтобы в ваш дом не вошли болезни и проблемы, можно рассыпать соль перед порогом, например, под ковриком.

Читайте также:

В ноябре – страстные, в январе – лидеры: как месяц рождения влияет на судьбу человека

Что нужно сделать, чтобы деньги текли по реке: об этом почти никто не знает

Специалисты рассказали, что водителям следует сделать, чтобы защитить автомобиль от коррозии: успейте осенью