Зачем ставить стакан и класть лист бумаги в раковину перед долгим путешествием: ответ удивит

Иногда бывает, что нужно уехать из дома на долгое время (в командировку или отпуск). И по возвращении можно почувствовать неприятный запах, идущий из раковин. Почему так происходит и что делать?

Почему воняет из раковины? Специалисты говорят, что вони появляются из-за того, что высыхают гидрозатворы. Именно тогда из труб будет ощутимо тянуть по канализации.

Испаряющаяся вода из гидрозатворов может по разным причинам. Но обычно это происходит, когда воздух в помещении слишком сух и тепл. После такого канализационного запаха начинает запросто проникать в квартиру.

К счастью, проблему можно с легкостью решить: достаточно просто пустить воду и водяной барьер в ливне будет восстановлен. Но чтобы такая проблема не повторялась, нужно подумать о некоторых мерах. Если вы уезжаете из квартиры или дома, даже ненадолго, всегда делайте две важные вещи.

В Сети можно часто встретить совет заливать в раковину масло. Она будет защищать влагу от испарения. Однако, масло – массный продукт, а потому после высыхания оставляет после себя липкий след. Он может стать более серьезной проблемой, чем высохший гидрозатвор.

Существует более простая альтернатива. Для решения проблемы возьмите один лист бумаги, положите в раковину на слив. Благодаря такому трюку высыхание воды будет замедлено, поэтому гидрозатвор останется рабочим. Если едете на несколько недель, лучше поставить на слив стакан или тарелочку – этим вы точно перекроете доступ воздуху.

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