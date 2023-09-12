Зачем ставить стакан уксуса в холодильник: вы будете удивлены

Почему появляется неприятный запах в холодильнике?

Плохой запах в холодильнике появляется по нескольким причинам. Это может быть из-за испорченных продуктов или нечастой уборки. Поэтому чтобы холодильник был чистым и не имел неестественных запахов, его нужно регулярно чистить и перебирать продукты, которые вы туда кладете. Однако это не всегда помогает, поэтому можно воспользоваться лайфгаком, чтобы точно избавиться от вони.

Зачем ставить на ночь стакан уксуса в холодильник

Перед применением этого способа нужно тщательно навести порядок в своем холодильнике. Уксус известен своими полезными свойствами благодаря натуральному ингредиенту, который нивелирует неприятные запахи. Также он обладает очищающим, отбеливающим и обезжиривающим эффектом.

Перед тем, как ставить уксус, нужно проверить, что холодильник хорошо помыт, нет ли грязи на полках и стенках. Затем следует перебрать все продукты, чтобы не было плесени и гнилых овощей и фруктов или просроченных продуктов. Убедитесь, что пролились напитки или жидкие кисломолочные продукты. На тщательно вымытую поверхность поставьте стакан уксуса и оставьте на ночь. Ночью не стоит открывать холодильник, чтобы уксус убил весь неприятный запах.

Чем еще можно удалить неприятный запах из холодильника?

Запах из холодильника можно удалить тремя самыми популярными народными методами.

Раствором уксуса и содой. Такая жидкость уберет плохой запах из холодильника. Для приготовления раствора нужно 2 столовых ложки уксуса развести в одном литре воды и хорошо протереть холодильник изнутри. Также для лучшего эффекта можно поставить немного соды в тарелке, такой порошок будет хорошо поглощать неприятные запахи. Чтобы сода работала, ее нужно менять раз в месяц. Нашатырь. Это очень хорошее и проверенное средство, чтобы убрать неприятные запахи из холодильника. Нужно смочить ватный диск нашатырным спиртом, а затем потереть все полки и ящики в холодильнике. После протирания, дверь следует оставить открытой, чтобы выветрился запах нашатырного спирта. Продукция. Да, есть список продуктов, убивающих неприятный запах. Ржаной хлеб впитывает в себя дурной запах, так как является естественным адсорбентом. Можно разрезать на частицы и положить в холодильник картофель, лук или яблоки. Гвоздика, тархун, чабрец, ваниль и базилик – природные специи, впитывающие ароматы.

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