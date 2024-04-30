Зачем сыпать соль на уголь во время приготовления шашлыка: мясо прожарится идеально

Вкусный и сочный шашлык – это настоящее искусство. Порой приготовить его не так просто, как это может показаться на первый взгляд. Иногда рекомендуют сыпать на уголь соль. Зачем так поступать?

Одно из важнейших правил, которое следует придерживаться при приготовлении шашлыка на углях – это поддержание стабильного жара. Похоже, что в этом нет ничего сложного. Однако на самом деле это далеко не так.

Пробема создает жир, который скапывает с мяса на уголь, провоцируя возгорание огня. Из-за этого жира шашлык может полностью сгореть. Поэтому время от времени пламя приходится тушить.

Обычно это делают с помощью воды, поливая небольшую ее часть из бутылки. Иногда используют другие напитки, в частности, пиво. Некоторые даже считают, что в таком случае мясо будет иметь особый вкус.

Такое решение проблемы не всегда уместно. Жидкость действительно гасит огонь, но она дополнительно сбивает жар, чего допускать нельзя, ведь шашлык может недостаточно приготовиться.

И вот именно здесь поможет обычная поваренная соль. Когда уголь уже готов, жара достаточно, чтобы жарить шашлык, сверху нужно постепенно насыпать немного соли (не более 100-200 г). Будьте осторожны, ведь крупинки соли могут "взрываться" от высокой температуры, поэтому следует беречь кожу от ожогов.

Как только пройдет реакция, на мангал можно ставить шампуры с шашлыком. Соль не только предотвращает горение жира, но и помогает уменьшить количество золы. Мясо будет готово уже через 15-17 минут и при этом не пачкается гарью от угля.

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