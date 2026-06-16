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Зачем у терки четыре стороны и как правильно ими пользоваться: об этом знают только единицы
Четырехгранная терка есть на каждой кухне, но большинство хозяек используют только одну или две ее стороны. На самом деле, каждая грань имеет свое предназначение и может значительно упростить приготовление блюд.
На первый взгляд обычная терка кажется простым кухонным инструментом. Однако ее конструкция продумана таким образом, чтобы выполнять разные задачи — от мелкого натирания сыра до нарезки овощей тонкими ломтиками. Знание особенностей каждой грани поможет экономить время и добиваться лучшего результата во время приготовления пищи.
Для чего нужны четыре стороны на терке
Большая грань — для овощей и твердых сыров. Бока с большими отверстиями чаще всего используется в быту. Он идеально подходит для натирания моркови, свеклы, картофеля, кабачков и сыров. Такое размельчение обеспечивает равномерное приготовление продуктов и позволяет быстро подготовить ингредиенты для салатов, запеканок и дерунов.
Мелкая грань — для специй и нежных продуктов. Бок с мелкими зубцами прекрасно подходит для натирания чеснока, цедры цитрусовых, шоколада или сыра для посыпания блюд. Кроме того, на мелкой терке удобно натирать имбирь и мускатный орех, чтобы придать блюдам более насыщенный аромат.
Грань с длинными отверстиями — для тонких ломтиков. Эта сторона часто остается без внимания, хотя она выполняет функцию слайсера. С его помощью можно нарезать огурцы, картофель, кабачки и сыр тонкими ровными пластинками. Такие ломтики подходят для приготовления овощных чипсов, салатов и привлекательного оформления блюд.
Сторона с выступающими шипами — не только для сыра. Наименее понятная для многих сторона с мелкими выступающими зубцами. Он создает очень мелкую стружку или пюре, поэтому отлично подходит для натирания сыра, шоколада, мускатного ореха и даже фруктов для детского питания. Именно эта грань позволяет получить нежную текстуру продуктов без использования блендера.
Как правильно пользоваться теркой
Во время работы держите терку на ровной и устойчивой поверхности, чтобы избежать скольжения и случайных порезов. Для большей безопасности можно подложить под нее влажное полотенце или силиконовый коврик.
После использования терки желательно мыть сразу, ведь остатки продуктов быстро засыхают между зубцами и затрудняют очищение.