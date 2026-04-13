Зачем ученые рекомендуют обязательно есть квашеную капусту весной: какая ее польза

Какая польза квашеной капусты

Весной каждый из нас часто ощущает дефицит витаминов, энергии и сил. Именно в этот период важно поддержать иммунитет и наладить работу пищеварения. И здесь на помощь приходит простой, но очень полезный продукт — квашеная капуста. Эксперты настойчиво обращают наше внимание на ее уникальные свойства, особенно ценные именно весной.

Зачем нужно есть квашеную капусту именно весной

Поддержка иммунитета. Квашеная капуста — это настоящий источник витамина C, который помогает организму бороться с вирусами и инфекциями. В отличие от свежих овощей в процессе ферментации содержание полезных веществ не уменьшается, а иногда даже растет. Регулярное употребление этого продукта помогает быстро восстановиться и снижает риск сезонных заболеваний. Восстановление микрофлоры кишечника. Квашеная капуста содержит природные пробиотики — полезные бактерии, поддерживающие здоровье кишечника. Они улучшают пищеварение, помогают лучше усваивать пищу и уменьшают чувство тяжести. Особенно это актуально после зимнего рациона, который часто был более тяжелым и менее разнообразным. Детокс и очищение организма. Этот продукт способствует естественному очищению организма. Квашеная капуста помогает выводить токсины, стимулирует работу печени и улучшает обмен веществ. Благодаря этому появляется больше энергии, а самочувствие заметно улучшается. Поддержка сердца и сосудов. Квашеная капуста содержит калий и другие микроэлементы, положительно влияющие на сердечно-сосудистую систему. Она помогает нормализовать давление и поддерживает эластичность сосудов, что в особенности принципиально после прохладного сезона.

Почему именно весной квашеная капуста самая полезная

Весной организм больше нуждается в восстановлении.

Квашеная капуста — это доступный и натуральный способ получить витамины, пробиотики и микроэлементы без дополнительных добавок.

Поэтому ученые рекомендуют включать ее в рацион в этот период.

Кому не стоит употреблять квашеную капусту

Несмотря на большую пользу, квашеная капуста подходит не всем. Ее следует ограничить или исключить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в частности при гастрите с повышенной кислотностью, язве желудка или двенадцатиперстной кишки.

Также осторожность нужна при гипертонии, ведь продукт содержит значительное количество соли, которое может влиять на скачки артериального давления.

Людям с заболеваниями почек или склонностью к отекам лучше употреблять в небольших количествах.

Кроме того, квашеная капуста может вызвать вздутие живота и дискомфорт у людей с чувствительным пищеварением, поэтому вводить ее в рацион следует постепенно, наблюдая за реакцией организма.