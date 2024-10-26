Зачем украинцам советуют класть мел в холодильник: трюк, который поможет тратить меньше времени и сил

Холодильник – важная вещь в любом доме. Однако бывает такое, что вместо аромата продуктов, открыв дверцу, чувствуете неприятный запах.

Часто, чтобы решить эту проблему, приходится долго и тщательно промывать холодильник моющими средствами из магазина. Однако чтобы не тратить лишнее время и силы, можете воспользоваться одним трюком для нейтрализации неприятных запахов.

Неприятный запах в холодильнике – довольно распространенная проблема. С ней хотя бы раз в жизни приходилось сталкиваться каждому. Причины могут быть разными. Например, в куске блюда, о котором все забыли, или в испорченном сливном отделении, где скопились дольки тающего мусора. Однако иногда бывает, что неприятные запахи появляются просто так, без видимых причин. Освежителем воздуха обработать холодильник внутри не получится. Поэтому приходится использовать проверенные временем методы.

Возможно, у вас в доме завалялся кусок мела, который использовал ребенок для рисования. Это все, что вам понадобится, чтобы избавиться от неприятных запахов.

Дело в том, что мел отличается влагопоглощающим действием, а потому будет эффективно впитывать в себя и вонь. Главное, чтобы он был жестким.

Поместите кусок мела на нижнюю или верхнюю полку в холодильник на небольшой тарелочке. Не забывайте раз в несколько дней менять мел на новый. Индикатором того, что нужно уже ее заменить, становится то, что мел меняет цвет и структуру (мягче).

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