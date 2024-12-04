Зачем украинцам советуют заливать батареи горячей водой ежемесячно: от чего этот трюк может уберечь

Благодаря регулярному очищению батареи отопления, говорят эксперты, можно поддерживать здоровый микроклимат в доме и повысить эффективность их функционирования.

По словам специалистов, из-за накопления грязи, жира и пыли на поверхности батареи они могут отдавать меньше тепла, что приводит к увеличению расходов на отопление. Однако с помощью простого средства из горячей воды и хозяйственного мыла можно с легкостью очистить радиатор, чтобы он работал всегда на полную мощность.

Как подчеркивают эксперты, грязная батарея не излучает такое же количество тепла, как чистый радиатор, что ведет к бесполезному расходованию электроэнергии и росту счетов.

А еще грязные батареи могут негативно влиять на здоровье членов вашей семьи, ведь при нагревании пыль и жир испаряются, что вызывает раздражение дыхательных путей.

Очистить батарею от пыли можно с помощью простого и доступного для всех домашнего средства. Обязательно застелите под батареями старые полотенца, чтобы защитить пол от брызг, и поставьте старые емкости, куда будет сливаться жидкость. В глубокую миску налейте горячую воду и растворите в ней небольшое количество хозяйственного мыла. Эта смесь эффективно справится с пылью и другой грязью.

Перед мойкой радиатор лучше выключить и дать ему полностью остыть. Затем осторожно влейте мыльную смесь в промежутки между его секциями. Вы увидите, что грязная вода сливается в предварительно подготовленную емкость. Остатки вытрите насухо тряпкой. Чтобы поддерживать чистоту, подобную процедуру эксперты советуют проводить раз в месяц.

Еще одним эффективным домашним средством для очистки батареи от грязи и пыли является смесь из воды, уксуса и мыла. Предварительно радиатор нужно вытереть сухой тряпкой из микрофибры.

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