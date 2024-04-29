Зачем в чай добавлять пшено: большинство даже не догадывается, насколько это полезно

Чай с пшеном – традиционный напиток жителей Казахстана. Если вы хотя бы раз бывали в этой интересной стране, тогда точно видели или даже пробовали его. Но мало кто догадывается, что такой напиток еще и очень полезен.

Что дает чай с пшеном для здоровья

Сложно переоценить пользу чая с пшеном. Он оказывает мочегонное, противовоспалительное действие, помогает вывести из организма токсины и укрепить иммунитет. Дополнительно такой напиток улучшает состояние кожи, волос и ногтей, оказывает положительное влияние на метаболизм.

Кроме этого, употребляя чай с пшеном, вы заметите, что ваши кости окрепли, кровообращение улучшилось, давление нормализовалось. Он обладает ранозаживляющими свойствами, улучшает работу кишечника и желудка, снижает количество сахара в крови.

Специалисты утверждают, что чай с пшеном следует пить для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, онкологии, простуды, для лечения определенных проблем с ЖКТ. Помогает чай с пшеном похудеть и улучшить состояние кожи.

Почему чай с пшеном так полезен? В пшене содержится много витаминов, в том числе группы В, РР, а также калий, магний и фосфор. Кстати, последнего в пшене гораздо больше, чем в мясе.

Как правильно заваривать чай с пшеном

Перед добавлением пшена в чай крупу нужно предварительно обжарить. Затем ее смешивают с гранулированным чаем и заливают крутым кипятком — следует взять одну ложку такой смеси на чашку воды.

Заваривается чай с пшеном 5-7 минут, но не дольше — иначе напиток получится слишком терпким.

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