Зачем в горшки с растениями вставляют спички: ответ вас удивит, а результат понравится

Что будет, если вставить спички в горшки с комнатными растениями

Мало кто знает, что когда в горшке с цветами вдруг появляются мошки, или, еще хуже, растение вдруг начинает приходить в упадок, смогут помочь обычные спички. Рассказываем когда и зачем втыкать спички в горшок с растением

Как спасать растение от паразитов с помощью спичек

По словам опытных садоводов, секрет этого метода в "составе" головок спичек. Головки спичек содержат такие вещества как сера, фосфор и магний. Оказывается, эти вещества могут быть полезны для растений. Когда мы втыкаем спички в землю возле растений, сера и фосфор начинают выделяться и постепенно насыщают почву. Это может быть особенно полезно, если в почве присутствуют такие личинки вредителей, как, например, щитовка или тля.

Простой прием — воткните головки спичек в землю вокруг растения и затем полейте ее, чтобы активировать вещества. Через неделю, замените старые спички новыми, чтобы обеспечить постоянную защиту растений. Таким образом, без химических средств можно побороть вредителей и паразитов.

Важно помнить, что результаты могут изменяться в зависимости от типа растения, условий его содержания, типа паразитов, но такой метод следует попробовать.

Как избавиться от появившихся в горшке мошек

Обычно цветочные мошки появляются на растениях в зимний период. Причина их появления – полив растения "чайной" или "кофейной" водой. Сами мошки небезопасны для цветов, но их личинки могут повредить корневую систему.

Если мошек очень много в горшке, то лучше пересадить цветок. Новый грунт нужно обеззаразить и обработать средствами от цветочной мошки.

Прогнать мошок можно с помощью спичек – воткните спички головкой в землю, а после их периодически осматривайте. Если сера исчезла, значит, пришло время втыкать в землю новые спички.

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