Зачем в коктейлях две трубочки: почти никто не знает, как их использовать

Трубочки дополняют далеко не каждый коктейль. Крепкие напитки, которые подают в маленьких рюмках и выпиваются одним глотком, не нуждаются в соломинках. А безалкогольные и слабоалкогольные напитки, которые следует пить медленно, наслаждаясь вкусом, бармены дополняют одной или двумя трубочками.

Какая история возникновения трубочек для коктейлей

Трубочки придумали несколько столетий тому назад, и вот для чего. Историки считают, что их использовали, когда пили напитки, напоминающие современное пиво или вино. В то время технология фильтрации напитков была не столь качественной, как современная, поэтому на дне стаканов оставался осадок. А трубочка позволяла выпить чистый напиток.

Для вельмож и богатых горожан трубочки изготовлялись из золота и серебра. А обычные люди пользовались соломинками, которые быстро портились и оставляли вкус соломы. А вот современные пластиковые трубочки абсолютно нейтральны, поэтому никак не влияют на вкус и качество напитка.

Зачем в коктейле нужны две трубочки

Существует несколько ответов на этот вопрос.

Довольно часто бармены заменяют одну широкую трубочку двумя обычными, если напиток густой и с мякотью. Две трубочки выглядят более привлекательно и не пропускают маленьких кусочков льда. Вторая трубочка в стакане с коктейлем позволяет понять, что напиток необходимо размешать. Часто посетители заведений заказывают большую порцию коктейля на двоих и пьют из одного бокала. Две трубочки в таком случае позволяют соблюдать правила личной гигиены. Иногда бармены так делают, чтобы клиент выпил быстрее напиток из двух трубочек и заказал новый коктейль. Если коктейль имеет несколько слоев, две трубочки позволяют попробовать вкус каждого слоя по отдельности. Для влюбленных пар коктейль с двумя трубочками помогает подчеркнуть близость. Также две соломинки часто выполняют декоративную функцию, как коктейльные вишни, цукаты, цветы, оливки и т.д.

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