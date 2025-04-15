Зачем в кроссовках есть дополнительные маленькие дырочки: эти отверстия играют очень важную роль

Зачем в кроссовках есть дополнительные маленькие дырочки / © Pixabay

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Не каждый любитель кроссовок, кедов или другой обуви на шнуровках знает, зачем нужны два отверстия в верхней части. Однако опытный атлет в своем видео на YouTube объяснил, почему стоит выбирать именно такую обувь с этими дополнительными дырочками.

Во время ходьбы или бега ноги могут испытывать дискомфорт из-за натирания. Если обувь не подобрана правильно, это может привести к образованию мозолей.

Чтобы избежать дискомфорта, шнурки следует завязывать через эти отверстия. Вместо того чтобы позволять кроссовкам свободно двигаться на ноге, следует надежно закрепить их, чтобы зафиксировать голень.

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Для этого оба конца шнурка протягиваются через дополнительные отверстия и плотно затягиваются. Эксперт объяснил, что такая техника надежно фиксирует ногу в обуви, благодаря чему даже после продолжительного бега не появляются дискомфорт или неприятные ощущения.