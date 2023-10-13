Зачем в лифтах вешают зеркало: об этих важных причинах вы даже не догадываетесь

Используя лифт, мы обычно заглядываем в зеркало, чтобы поправить макияж или прическу. Но мало кто действительно задумывается, зачем ставят зеркало в лифте.

Если вы думаете, что зеркало в лифте нужно просто для создания красоты или чтобы люди в нем не скучали, то вы глубоко ошибаетесь. Настоящие причины гораздо серьезнее.

Преодоление клаустрофобии

У многих людей в лифте возникает клаустрофобия. Из-за нехватки воздуха, маленького пространства и неспособности полностью понять механизм работы может появляться беспокойство, ускоряться сердцебиение, ухудшаться состояние. Благодаря зеркалу в лифте эту проблему легко устранить. Ведь такой, на первый взгляд, незначительный элемент декора помогает создать ощущение большего пространства, уменьшить тревожность. Когда человек видит свое отражение в зеркале, у него непроизвольно появляется ощущение, что он не один.

Помощь людям с ограниченными возможностями

Часто лифт замаленький, чтобы в нем мог без проблем развернуться человек в инвалидной коляске. Поэтому зеркало помогает безопасно заехать и выехать из кабины задним ходом, глядя на отражение.

Дополнительная безопасность

Если в кабине уезжают незнакомые люди, благодаря зеркалу появляется чувство безопасности. Вы ведь можете незаметно следить за их движениями. По словам психологов, это не только оказывает положительное влияние на пассажиров, но и способствует соблюдению общепринятых норм поведения. Даже случаи вандализма в лифте с зеркалом встречаются реже. Человек видит свое отражение и на подсознательном уровне решает вести себя "прилично".

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