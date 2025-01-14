Действительно ли в пачках с чипсами находится обычный воздух: ответ производителей.

Производители продукта ответили на этот вопрос. Дело в том, что воздух в упаковке с чипсами играет ключевую роль в сохранении их качества и свежести. Они говорят, что это не обычный воздух, как мы привыкли думать, а азот, который используется для предотвращения окисления чипсов. Таким образом, продлевается срок годности продукта. Азот помогает сохранить хрусткость чипсов, также защищает продукт от повреждения во время транспортировки.

Однако художник и фуд-фотограф из Новой Зеландии Генри Харгривз провел эксперимент и доказал, что упаковка с большим количеством азота отнюдь не защищает чипсы от повреждения. Харгривз подчеркнул, что вакуумная упаковка должна быть более эффективной.

Кроме того, чрезмерное заполнение пачки с чипсами воздухом увеличивает углеродный след, так как объемные упаковки требуют больше места во время транспортировки. Поэтому возникает вопрос об экологичности и рациональности такого подхода.

Фуд-фотограф рекомендует просмотреть стандарты упаковки чипсов, возможно использовать более компактные пачки. Это позволило бы снизить количество отходов и улучшить восприятие продукта покупателями.

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