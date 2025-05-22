ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
302
Время на прочтение
2 мин

Зачем в прищепках нужны маленькие отверстия: многие удивлены

Видео о неожиданной функции прищепок стало вирусным: люди со всего мира выражают удивление, осознавая, что всю жизнь пользовались ими неправильно.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Прищепки

Прищепки / © Pixabay

Многие только сейчас узнают, зачем на самом деле маленькие отверстия в прищепках. Так, британский тиктокер нашел скрытую функцию прищепок, о которой большинство никогда не слышало.

Об этом пишет Mail Online.

Житель Великобритании, воспользовавшись солнечными выходными, внимательнее присмотрелся к своим прищепкам — и обнаружил, зачем нужны те самые маленькие отверстия. В своем TikTok-аккаунте @jpee074 мужчина показал, как вешает стирку на веревку — и удивил Сеть.

Хотя может показаться, что это мелочь, видео набрало более миллиона просмотров, а комментарии с реакциями удивленных людей посыпались со всего мира.

Как оказалось, тиктокер нашел скрытую функцию прищепок, о которой большинство никогда не слышало. В ролике он показал, как веревка проходит сквозь отверстие под зажимом прищепки.

«Я узнал сегодня, что всю жизнь неправильно пользовался прищепками. Эти маленькие отверстия — для веревки! Сегодняшнее открытие… Изменение жизни!!!» — написал автор видео.

Это открытие вызвало ажиотаж в комментариях — люди бросились писать, что никогда не догадывались о таком:

«Да вы шутите? Теперь я еще больше жду, когда завтра буду вешать стирку».

На это автор видео ответил:

«Не могу поверить, что 300 тысяч человек теперь будут вешать стирку по-другому!»

Другие комментаторы также выражали удивление под видео:

«О боже! Мне 55, и я только сейчас узнала об этом!»

«Да ладно. Я столько лет все делал не так?»

«Мне 32 — и я никогда об этом не слышал».

«28 лет жизни! И только узнал!»

К слову, ранее сообщалось, зачем на самом деле нужны ручки над дверью в салоне авто. Прежде всего верхние ручки выполняют вспомогательную функцию, когда человек садится в машину или выходит из нее. Ручки не предназначены для держания во время движения.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
302
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie