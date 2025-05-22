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Зачем в прищепках нужны маленькие отверстия: многие удивлены
Видео о неожиданной функции прищепок стало вирусным: люди со всего мира выражают удивление, осознавая, что всю жизнь пользовались ими неправильно.
Многие только сейчас узнают, зачем на самом деле маленькие отверстия в прищепках. Так, британский тиктокер нашел скрытую функцию прищепок, о которой большинство никогда не слышало.
Об этом пишет Mail Online.
Житель Великобритании, воспользовавшись солнечными выходными, внимательнее присмотрелся к своим прищепкам — и обнаружил, зачем нужны те самые маленькие отверстия. В своем TikTok-аккаунте @jpee074 мужчина показал, как вешает стирку на веревку — и удивил Сеть.
Хотя может показаться, что это мелочь, видео набрало более миллиона просмотров, а комментарии с реакциями удивленных людей посыпались со всего мира.
Как оказалось, тиктокер нашел скрытую функцию прищепок, о которой большинство никогда не слышало. В ролике он показал, как веревка проходит сквозь отверстие под зажимом прищепки.
«Я узнал сегодня, что всю жизнь неправильно пользовался прищепками. Эти маленькие отверстия — для веревки! Сегодняшнее открытие… Изменение жизни!!!» — написал автор видео.
Это открытие вызвало ажиотаж в комментариях — люди бросились писать, что никогда не догадывались о таком:
«Да вы шутите? Теперь я еще больше жду, когда завтра буду вешать стирку».
На это автор видео ответил:
«Не могу поверить, что 300 тысяч человек теперь будут вешать стирку по-другому!»
Другие комментаторы также выражали удивление под видео:
«О боже! Мне 55, и я только сейчас узнала об этом!»
«Да ладно. Я столько лет все делал не так?»
«Мне 32 — и я никогда об этом не слышал».
«28 лет жизни! И только узнал!»
К слову, ранее сообщалось, зачем на самом деле нужны ручки над дверью в салоне авто. Прежде всего верхние ручки выполняют вспомогательную функцию, когда человек садится в машину или выходит из нее. Ручки не предназначены для держания во время движения.