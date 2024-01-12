Зачем в рассаду добавлять йод: об этой уловке знают только опытные хозяева

Что делать, если рассада начала вдруг болеть и перестала расти: помогут копеечные средства.

В январе овощеводы уже начинают высевать семена на рассаду, чтобы в начале лета получить первый урожай. В частности, это касается тех культур, которые имеют длительное прорастание. И чтобы рассада выросла крепкой и потом дала обильный урожай, ее надо подкармливать. Рассказываем, зачем опытные хозяева используют именно йод для подкормки.

Зачем подкармливать рассаду йодом

Посеянная зимой рассада требует благоприятных условий для своего роста и развития, без этого не будет щедрого урожая. Опытные огородники не спешат использовать купленные удобрения, они изобрели способ, как подкормить свои растения всеми необходимыми полезными веществами с помощью йода.

Йод – это очень важный макроэлемент, который помогает растениям развиваться и быть крепкими. Для приготовления подкормки понадобится всего три литра воды и две капли йода. Добавьте в отфильтрованную воду комнатной температуры две капли йода, перемешайте и обильно полейте этим удобрением свою рассаду. Этой подкормки вполне хватит, чтобы овощи быстро росли и были крепкими.

Следующую такую подкормку можно сделать после того, как вы высадите рассаду в открытый грунт.

Если рассада болеет и не хочет расти: чем полить

Когда рассада начинает чахнуть и не идет в рост, ее можно вылечить простым методом. Для этого понадобятся два ингредиента, которые наверняка есть у вас на кухне. Чтобы сделать питательный раствор, возьмите пятьдесят граммов сухих дрожжей и смешайте их с одной столовой ложкой уксуса. Добавьте в смесь пять литров чистой воды комнатной температуры, хорошо перемешайте и поставьте на двое суток в темное место.

За этот промежуток времени дрожжи начнут бродить, выделять азот, витамины, минералы и другие микроэлементы, необходимые для роста и развития растений. Через двое суток добавьте в приготовленное удобрение еще пять литров воды комнатной температуры и можно поливать рассаду.

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