Зачем в СССР разработали граненый стакан: почему он стал символом советской эпохи

Для многих хозяек эта вещь до сих пор незаменима в быту, потому что такой стакан прочный и многофункциональный.

Граненый стакан был настоящим символом коллективизма Советского Союза, он объединил многие поколения и стал неотъемлемым элементом быта каждой семьи. Его использовали в столовых, кафе, поездах, на кораблях и официальных мероприятиях. Рассказываем об истории создания граненого стакана, ссылаясь на материал ресурса "Главред", какова его настоящая символика, почему именно 16 граней.

Какая история создания граненого стакана

11 сентября 1943 года на стекольном заводе в городе Гусь-Хрустальный был впервые изготовлен граненый стакан. Официально дизайн стакана приписывают Вере Мухиной, которая является автором монументальной композиции "Рабочий и Колхозница", однако она лишь усовершенствовала его форму.

Граненый стакан благодаря своей простоте, удобству и прочности быстро приобрел популярность. Наверное, не было ни одной семьи, предприятия или учреждения, где бы ни использовали эту вещь.

В чем символизм граненого стакана

Согласно традиционной версии, грани стакана символизируют количество союзных республик (16), входивших в СССР в 1943 году. А верхний ободок означал единство всех народов. Он был создан, чтобы утвердить дух коллективизма, этот стакан стал неофициальным символом Советского Союза.

На самом деле, граненый стакан выпускали в разных вариантах, он имел также 10 граней, однако это не влияло на стандартную емкость, которая составляла 200 мл до ободка и 250 мл до краев.

Почему стакан с 16 гранями стал самым популярным

Есть несколько причин, почему популярным стал стакан, который имел 16 граней, а не 10.

Такой стакан более стойкий, ведь он использовался в поездах и на кораблях. Легкий и удобный в использовании. Не скользил на ровной поверхности. Эстетический вид, символизм и уникальный дизайн. Многофункциональность: до сих пор используют для измерения сыпучих и жидких продуктов. Удобство хранения и транспортировки.

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