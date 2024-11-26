Зачем вешать бутылку на батарею отопления с приходом ночных заморозков: трюк, который убережет здоровье

Отопительный сезон в городах Украины давно начался и с ним появилась довольно популярная проблема – недостаточное увлажнение воздуха в квартире. Она может иметь немало негативных последствий для здоровья. В частности, из-за низкой влажности человек может чаще кашлять, чувствовать сухость в полости рта и горле, кожа становится слишком сухой.

А еще становится гораздо проще "подцепить" вирус, потому что бактериям гораздо проще попасть в дыхательную систему. Решить такую проблему можно с помощью обыкновенной бутылки с водой.

Налейте в 1,5-литровую бутылку достаточное количество воды, но не набирайте до краев (лучше меньше половины). После этого с помощью горячей иглы или шила сделайте несколько отверстий в верхней части. Теперь остается только повесить бутылку на батарею отопления. Вода внутри начнет активно испаряться в помещении из-за постоянного контакта с горячей поверхностью.

Комната будет наполняться увлажненным воздухом, поэтому вам станет значительно легче дышать, исчезнут все проблемы, которые появляются из-за сухости. Благодаря такому простому лайфхаку, вам также не придется тратить лишние деньги на специальный увлажнитель.

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