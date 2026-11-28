- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 115
- Время на прочтение
- 3 мин
Зачем вешать монету на новогоднюю елку — давняя примета, которая работает
Маленькая монетка среди праздничных игрушек на елке может символически пригласить в дом богатство, помочь сохранить сбережения и привлечь новые возможности для заработка.
Украшение новогодней елки — это не только создание праздничной атмосферы. По народным поверьям, некоторые украшения имеют особое символическое значение. Одна из таких традиций — вешать на елку монету.
Откуда примета украсить елку монетами и как это правильно сделать — читайте в материале ТСН.ua.
Монета издавна являлась символом материального достатка, торговли и благосостояния. Во многих культурах деньги использовались не только как средство расчета, но и символ пожелания богатства.
По поверьям, монетка на елке символизирует денежный поток, новые источники дохода и успех по делам. Ее также воспринимают как своеобразное упоминание о финансовых целях, которых человек хочет достичь.
Как правильно повесить монету на елку
По символическим традициям для новогоднего декора можно использовать как настоящие монеты, так и специальные декоративные украшения — деньги.
Лучше всего разместить такое украшение на броской ветке, чтобы оно было частью праздничного декора. В то же время, не стоит перегружать елку большим количеством монет или купюр.
Есть несколько способов оформить такой талисман:
Золотая монета
Ее можно повесить на отдельную ветку с помощью тонкой ленты. Золотой цвет ассоциируется с богатством, роскошью и успехом.
Монета в красном мешочке
В некоторых эзотерических традициях красный цвет символизирует энергию, активность и процветание. Маленький тканевой мешочек с монетой станет необычным украшением.
Купюра, свернутая трубочкой
Декоративную сувенирную банкноту можно перевязать золотой лентой и повесить среди других игрушек. Она будет символизировать пожелания финансового роста.
Монета вместе с орехом
Орехи в народной символике связывают с плодородием и обилием, поэтому такое сочетание может стать символическим пожеланием многого года.
Какую монету лучше повесить на елку
Для такого новогоднего талисмана подойдет любая монета, имеющая для вас особое значение — это может быть обычная украинская гривна, памятная монета или декоративная золотая подвеска.
По поверьям, особенно символической считается монета, подаренная близким человеком или связанная с важным событием. Ее можно хранить как памятный предмет и каждый год возвращать на новогоднюю елку.
Не обязательно использовать ценные монеты или большие суммы денег. Главное в этой традиции — символическое значение украшения и желание приумножить благополучие семьи.
Что повесить на елку вместе с монетой
Если хочется сделать новогоднее дерево не только красивым, но и символическим, монету можно совместить с другими украшениями, которые в народных верованиях ассоциируются с богатством и удачей.
золотые шары — символизируют достаток, финансовую стабильность и роскошь.
орехи — олицетворяют плодородие, запасы и щедрые результаты труда.
подкова считается оберегом на успех, везение и защиту от проблем.
красные ленты — символизируют жизненную энергию, процветание и новые возможности.
колокольчики — ассоциируются с хорошими новостями, приятными переменами и успехом в делах.
Напомним, мы писали о том, какие игрушки лучше не вешать на елку, потому что они не понравятся Козе. Ведь следующий 2027 год по восточному календарю будет под знаком этого животного.