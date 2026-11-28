Украшение елки. / © Pexels

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Украшение новогодней елки — это не только создание праздничной атмосферы. По народным поверьям, некоторые украшения имеют особое символическое значение. Одна из таких традиций — вешать на елку монету.

Откуда примета украсить елку монетами и как это правильно сделать — читайте в материале ТСН.ua.

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Монета издавна являлась символом материального достатка, торговли и благосостояния. Во многих культурах деньги использовались не только как средство расчета, но и символ пожелания богатства.

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По поверьям, монетка на елке символизирует денежный поток, новые источники дохода и успех по делам. Ее также воспринимают как своеобразное упоминание о финансовых целях, которых человек хочет достичь.

Как правильно повесить монету на елку

По символическим традициям для новогоднего декора можно использовать как настоящие монеты, так и специальные декоративные украшения — деньги.

Лучше всего разместить такое украшение на броской ветке, чтобы оно было частью праздничного декора. В то же время, не стоит перегружать елку большим количеством монет или купюр.

Есть несколько способов оформить такой талисман:

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Золотая монета

Ее можно повесить на отдельную ветку с помощью тонкой ленты. Золотой цвет ассоциируется с богатством, роскошью и успехом.

Монета в красном мешочке

В некоторых эзотерических традициях красный цвет символизирует энергию, активность и процветание. Маленький тканевой мешочек с монетой станет необычным украшением.

Купюра, свернутая трубочкой

Декоративную сувенирную банкноту можно перевязать золотой лентой и повесить среди других игрушек. Она будет символизировать пожелания финансового роста.

Монета вместе с орехом

Орехи в народной символике связывают с плодородием и обилием, поэтому такое сочетание может стать символическим пожеланием многого года.

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Какую монету лучше повесить на елку

Для такого новогоднего талисмана подойдет любая монета, имеющая для вас особое значение — это может быть обычная украинская гривна, памятная монета или декоративная золотая подвеска.

По поверьям, особенно символической считается монета, подаренная близким человеком или связанная с важным событием. Ее можно хранить как памятный предмет и каждый год возвращать на новогоднюю елку.

Не обязательно использовать ценные монеты или большие суммы денег. Главное в этой традиции — символическое значение украшения и желание приумножить благополучие семьи.

Что повесить на елку вместе с монетой

Если хочется сделать новогоднее дерево не только красивым, но и символическим, монету можно совместить с другими украшениями, которые в народных верованиях ассоциируются с богатством и удачей.

золотые шары — символизируют достаток, финансовую стабильность и роскошь.

орехи — олицетворяют плодородие, запасы и щедрые результаты труда.

подкова считается оберегом на успех, везение и защиту от проблем.

красные ленты — символизируют жизненную энергию, процветание и новые возможности.

колокольчики — ассоциируются с хорошими новостями, приятными переменами и успехом в делах.

Напомним, мы писали о том, какие игрушки лучше не вешать на елку, потому что они не понравятся Козе. Ведь следующий 2027 год по восточному календарю будет под знаком этого животного.

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