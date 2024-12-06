Зачем во время варки мяса в кастрюлю кладут стеклянную посуду: неожиданный кулинарный трюк

Есть одна старинная кулинарная хитрость, которая помогает полностью раскрыть вкус и аромат мяса. Рассказываем, ссылаясь на ресурс "Патриоты Украины", как с помощью лайфхака со стеклянной посудой сделать мясо нежным и сочным, а бульон - прозрачным.

Как правильно варить мясо: полезный лайфхак, о котором никто не знает

Правильная температура для варки мяса должна быть от 75 до 95 °C. Профессиональные повара не рекомендуют кипятить мясо во время варки, потому что тогда оно отдает все свои вкусовые свойства бульону. Мясо остается сухим и невкусным, а бульон во время интенсивного кипения вываривается и полностью уничтожает вкус продукта.

Так зачем класть стеклянную посуду в кастрюлю? Стакан или рюмку кладут в кастрюлю, чтобы проверить, не кипит ли бульон. Если стекло дребезжит, это означает, что температуру надо уменьшить, чтобы мясо готовилось правильно.

Такой лайфхак помогает достичь идеальной температуры варки мяса. Потому что только при оптимальной температуре приготовления продукт будет нежным, сочным и невероятно вкусным. А при умеренной варке бульон получается прозрачным и насыщенным.

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