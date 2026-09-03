Зачем все опытные хозяева осенью посыпают огород пеплом: секреты для плодородия почвы

Польза древесной золы для грунта

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После уборки урожая не спешите выбрасывать древесную золу, оставшуюся после печи, камина или костра. Осенью его можно использовать в огороде как природную добавку в почву. Однако важно соблюдать меру: пепел полезен не для каждого участка и не для всех растений.

Чем древесный пепел полезен для почвы

В составе древесной золы есть калий, кальций, фосфор, магний и небольшие количества других микроэлементов. Особенно ценен калий, который нужен растениям для нормального развития и формирования урожая. В то же время, основной эффект пепла заключается в способности уменьшать кислотность почвы, то есть повышать его.

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Именно поэтому осенью пепел часто вносят на участки с кислым грунтом. За зиму он успевает смешаться с землей, а весной уже можно готовить почву к сезону.

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Как правильно посыпать огород пеплом

Для внесения подходит только пепел от чистой необработанной древесины. Нельзя использовать остатки после сжигания окрашенных досок, мусора, угля и топливных брикетов. В таком пепле могут содержаться нежелательные примеси.

Золу нужно распределять по поверхности тонким равномерным слоем, а затем заработать его в верхний слой грунта. Точное количество предпочтительнее определять после проверки кислотности земли. Специалисты предостерегают: избыток пепла может сделать почву слишком щелочной и, наоборот, ухудшить доступность растений некоторых питательных веществ.

Где пепел лучше не использовать

Не стоит вносить его туда, где растут культуры, которые любят кислую почву. В частности, осторожность нужна на участках, предназначенных для выращивания голубики, рододендронов и других растений. Также пепел нежелательно использовать на грядках, где в следующем сезоне планируете сажать картофель: повышение pH может увеличить риск поражения клубней паршой.

Поэтому древесный пепел — не универсальное удобрение, которое нужно каждый год высыпать во весь огород. Наибольшую пользу он принесет там, где почва действительно нуждается в снижении кислотности и пополнении запасов отдельных минеральных элементов. А самый надежный способ определить потребность в нем — проверить pH почвы.

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