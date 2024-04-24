Зачем японцы ставят у своих домов бутылки с водой: ну очень хитрый способ

Такая практика достаточно распространена в Японии. И хотя со стороны бутылки с водой под домом выглядят забавно, однако они достаточно эффективны против одной популярной проблемы.

Многие жители Японии используют пластиковые бутылки, наполненные водой, которые расставляют под домами и вблизи заборов. Возникает вопрос: зачем так поступать?

На самом деле, ответ очень прост. Таким интересным методом они борются с вредителями и надоедливыми насекомыми, в том числе и с муравьями.

Как действует такой необычный способ? Всё проще, чем может показаться на первый взгляд.

Насекомые, привлеченные водой в бутылке, летят к ней, залезают внутрь и падают в жидкость. Как только создание оказывается в воде, уже не может выбраться наружу. Прежде всего, потому, что стенки бутылки скользкие. А еще — мокрому насекомому сделать это слишком сложно.

По словам японцев, такой метод является самым экологическим в борьбе с вредителями и насекомыми. Вам ведь не нужно использовать химические средства, которые могут навредить членам вашей семьи и домашним любимцам.

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