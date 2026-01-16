Зачем японские женщины умываются содой: вам обязательно захочется повторить этот трюк

Зачем японки умываются содой / © Freepik

Японские женщины уже много лет используют простые, но эффективные методы ухода за кожей, среди которых один из самых необычных — умывание содой. Этот нехитрый способ позволяет сохранить кожу чистой, гладкой и сияющей без применения дорогих кремов или косметики. Многие попробовавшие этот трюк отмечают быстрый результат: кожа становится свежей, поры очищаются, а чрезмерная жирность заметно уменьшается.

Почему сода так эффективна для ухода за кожей

Пищевая сода обладает легким отшелушивающим эффектом и нейтрализует избыточную кислотность кожи, что делает ее менее жирной. Кроме того, сода помогает устранить остатки макияжа и загрязнения, которые скапливаются в течение дня. Этот метод позволяет одновременно очищать лицо и легко пилинговать кожу, не травмируя ее.

Как правильно умываться содой

Чтобы повторить японский трюк, смешайте одну чайную ложку пищевой соды с небольшим количеством воды до образования пасты. Нанесите ее на влажное лицо массирующими движениями, избегая области вокруг глаз. Оставьте на 30-60 секунд и тщательно смойте теплой водой. После процедуры рекомендуется нанести легкий увлажняющий крем, чтобы кожа не пересыхала. Такой уход можно проводить 1-2 раза в неделю для достижения оптимального эффекта.

Преимущества японского метода ухода за кожей лица

Регулярное умывание содой помогает:

избавиться от черных точек и загрязнений в порах;

уменьшить жирность и блеск кожи;

сделать лицо более свежим и сияющим;

подготовить кожу к нанесению масок и кремов.

Меры предосторожности: сода — это щелочной продукт, поэтому важно не злоупотреблять процедурой. Чрезмерное или ежедневное умывание может пересушить кожу и вызвать раздражение. Женщинам с чувствительной и проблемной кожей следует начать с очень небольшого количества соды и тестировать реакцию на небольшом участке лица.