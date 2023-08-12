Зачем закапывают рыбные отходы в землю: копеечное удобрение, которое повысит урожай

В рыбе содержатся жирорастворимые элементы, которые полезны не только людям, но и растениям. В любой рыбе содержится фосфор, магний калий, а в морских видах еще немало йода. Как использовать рыбные отходы в огороде?

При приготовлении рыбных блюд обычно остаются отходы: кости, внутренности, головы. Выбрасывать их не следует. Ведь они станут отличным удобрением для сада и огорода.

Как использовать рыбные отходы на огороде и в саду

Добавьте рыбу в компост. Практически на любом земельном участке есть отдельное место, отведенное для компостной ямы. Туда выбрасываются все органические отходы: от кожуры бананов до скорлупы яиц. Туда же можно смело выбрасывать рыбные отходы. Но только в том случае, если яма расположена подальше от дома, запах будет стоять довольно сильный.

Сверху остатки прикрывают опилками, соломой или любой другой органикой, периодически поливать водой и перемешивать вилами.

Заморозьте рыбные отходы осенью и зимой, а весной добавьте на грядки картофеля. Такое удобрение из рыбных отходов поможет обогатить почву, дать растению нужные для роста микроэлементы и даже отпугнуть от насаждений кротов, землеройок и насекомых-вредителей. При высадке картофеля в лунку бросается одна замороженная голова. Но следует помнить, что тогда дополнительно подкармливать азотом не стоит.

Зачем закапывают рыбу в землю? / Фото: pixabay.com

Высушите кости рыбы, измельчите в тканевом мешке молотком. Весной их следует смешать с пеплом, готовым компостом и вносить непосредственно на грядки. Такая подкормка подойдет любым культурам и значительно ускорит их рост.

Рыбные головы закопайте в грунт. Зачем закапывают рыбу в землю? Этот способ поможет прикормить плодовые деревья и кустарники натуральными продуктами вместо химии. Очень важно закапывать головы поглубже, потому что в процессе гниения они будут излучать не самый приятный аромат. Также старайтесь не повредить корни.

Перемалывайте рыбные отходы мясорубкой, а затем добавляйте в лунки при высадке цветов, деревьев, овощных культур. Перемолотую кашицу нужно вносить на дно ямы, чтобы неприятный запах не пробивался на поверхность через толстый слой земли. Будьте осторожны, если по-соседству живет много кошек. Их может привлекать запах рыбы, и они начнут раскапывать землю в поисках пищи.

Читайте также: