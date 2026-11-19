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Зачем заливать хурму горячей водой — вы будете удивлены
Если хурма сильно терпкая, не торопитесь ее есть. Плода стоит полностью достичь — тогда чрезмерная терпкость исчезнет.
Яркая и с виду спелая хурма иногда оказывается терпкой и неприятно вяжет во рту. Впрочем, существует простой домашний лайфгак, который поможет сделать такой фрукт более приятным для потребления.
Как поможет горячая вода и как правильно использовать этот способ — читайте на ТСН.ua.
Причина терпкого привкуса в хурме — это танины или дубильные вещества, которые содержатся в некоторых сортах этого фрукта. Они взаимодействуют с белками слюны — и тогда возникает чувство сухости и стянутости во рту.
Чаще такое свойство характерно для недозрелых плодов. По мере созревания содержание растворимых таннинов уменьшается, поэтому хурма становится слаще и теряет неприятный вяжущий привкус.
Зачем заливать хурму горячей водой
Замачивание хурмы в горячей воде — популярный домашний способ, который используют, чтобы уменьшить чувство терпкости. Считается, что тепло может оказывать влияние на свойства танинов. Впрочем, кратковременное погружение плодов в горячую воду не гарантирует их полного разрушения.
Как правильно заливать хурму горячей водой:
тщательно помойте хурму под проточной водой;
положите плоды в глубокую миску или кастрюлю;
залейте горячей, но не кипящей водой;
оставьте на 10–15 минут;
достаньте фрукты, дайте им остыть и проверьте вкус.
Какие еще избавиться от терпкости хурмы
Кроме замачивания в горячей воде, есть и другие способы сделать фрукт более приятным по вкусу:
положить рядом с яблоком: оно выделяет этилен, ускоряющий созревание хурмы;
оставить при комнатной температуре — для терпких сортов это один из лучших способов дождаться уменьшения вяжущего привкуса.
заморозить: после размораживания хурма становится более мягкой, а ее текстура меняется.
Напомним, мы писали о том, чем хурма отличается от шарона. Эти фрукты содержат ряд питательных веществ, необходимых для нормальной работы организма. В их составе есть витамины А, С, Е, витамины группы В, калий, магний, пищевые волокна и природные антиоксиданты.