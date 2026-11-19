Хурма / © Pixabay

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Яркая и с виду спелая хурма иногда оказывается терпкой и неприятно вяжет во рту. Впрочем, существует простой домашний лайфгак, который поможет сделать такой фрукт более приятным для потребления.

Как поможет горячая вода и как правильно использовать этот способ — читайте на ТСН.ua.

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Причина терпкого привкуса в хурме — это танины или дубильные вещества, которые содержатся в некоторых сортах этого фрукта. Они взаимодействуют с белками слюны — и тогда возникает чувство сухости и стянутости во рту.

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Чаще такое свойство характерно для недозрелых плодов. По мере созревания содержание растворимых таннинов уменьшается, поэтому хурма становится слаще и теряет неприятный вяжущий привкус.

Зачем заливать хурму горячей водой

Замачивание хурмы в горячей воде — популярный домашний способ, который используют, чтобы уменьшить чувство терпкости. Считается, что тепло может оказывать влияние на свойства танинов. Впрочем, кратковременное погружение плодов в горячую воду не гарантирует их полного разрушения.

Как правильно заливать хурму горячей водой:

тщательно помойте хурму под проточной водой;

положите плоды в глубокую миску или кастрюлю;

залейте горячей, но не кипящей водой;

оставьте на 10–15 минут;

достаньте фрукты, дайте им остыть и проверьте вкус.

Какие еще избавиться от терпкости хурмы

Кроме замачивания в горячей воде, есть и другие способы сделать фрукт более приятным по вкусу:

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положить рядом с яблоком: оно выделяет этилен, ускоряющий созревание хурмы;

оставить при комнатной температуре — для терпких сортов это один из лучших способов дождаться уменьшения вяжущего привкуса.

заморозить: после размораживания хурма становится более мягкой, а ее текстура меняется.

Напомним, мы писали о том, чем хурма отличается от шарона. Эти фрукты содержат ряд питательных веществ, необходимых для нормальной работы организма. В их составе есть витамины А, С, Е, витамины группы В, калий, магний, пищевые волокна и природные антиоксиданты.

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