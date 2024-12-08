Зачем заливать мандариновую кожуру уксусом: такой лайфхак вам непременно понравится

Опытные хозяйки никогда не выбрасывают ароматные шкурки мандаринов, потому что знают, как с пользой применить их в быту.
Рассказываем, ссылаясь на ресурс Ukr.Media, что можно сделать из кожуры мандаринов.
Как применить кожуру мандаринов в быту: полезные советы
- Ароматизированные салфетки для уборки. Для приготовления ароматизированных салфеток надо взять банку, уксус, мандариновую кожуру и воду. Сложите кожуру в банку добавьте воды и уксуса в равных частях, закройте емкость крышкой и дайте настояться в течение двух суток. Затем смочите салфетку из микрофибры в этом растворе и смело приступайте к уборке. Таким образом можно не только эффективно удалить пыль со всех поверхностей, но и освежить дом цитрусовым ароматом.
- Защита комнатных растений от домашних любимцев Чтобы пушистики не лакомились вашими любимыми комнатными цветами, их можно защитить с помощью мандариновых шкурок. Цитрусовый запах будет отпугивать домашних любимцев от ваших горшков с растениями. Просто положите кожуру на землю в горшки, и ваш любимец больше не будет грызть листья и разбрасывать землю.
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