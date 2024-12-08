Категория
Разное
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зачем заливать мандариновую кожуру уксусом: такой лайфхак вам непременно понравится

Зачем заливать мандариновую кожуру уксусом: такой лайфхак вам непременно понравится

Как применить кожуру мандаринов в быту / Фото: Freepik

Опытные хозяйки никогда не выбрасывают ароматные шкурки мандаринов, потому что знают, как с пользой применить их в быту.

Рассказываем, ссылаясь на ресурс Ukr.Media, что можно сделать из кожуры мандаринов.

Как применить кожуру мандаринов в быту: полезные советы

  • Ароматизированные салфетки для уборки. Для приготовления ароматизированных салфеток надо взять банку, уксус, мандариновую кожуру и воду. Сложите кожуру в банку добавьте воды и уксуса в равных частях, закройте емкость крышкой и дайте настояться в течение двух суток. Затем смочите салфетку из микрофибры в этом растворе и смело приступайте к уборке. Таким образом можно не только эффективно удалить пыль со всех поверхностей, но и освежить дом цитрусовым ароматом.
  • Защита комнатных растений от домашних любимцев Чтобы пушистики не лакомились вашими любимыми комнатными цветами, их можно защитить с помощью мандариновых шкурок. Цитрусовый запах будет отпугивать домашних любимцев от ваших горшков с растениями. Просто положите кожуру на землю в горшки, и ваш любимец больше не будет грызть листья и разбрасывать землю.

Читайте также:

Чем почистить раковину из нержавеющей стали, чтобы блестела, как новая

Названы наиболее недооцененный молочный продукт, который необходимо есть как можно чаще

Котлеты будут сочными и нежными: что добавляют в фарш немецкие хозяйки

Похожие темы:

Следующая публикация