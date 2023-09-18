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Зачем замораживать кефир: вы будете удивлены, что из этого получится

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Зачем замораживать кефир: вы будете удивлены, что из этого получится

Зачем замораживать кефир

Зачем замораживать кефир и как его потом использовать

Этот полезный лафгак пригодится для любой хозяйки – заморозить кефир очень просто, а благодаря этому можно приготовить много вкусненького и полезного.

Что будет, если заморозить кефир

Из замороженного кефира можно приготовить сыр, похожий на сливочный.

Как заморозить кефир

  • Замораживать кефир нужно в пакете или другой упаковке, чтобы без проблем вытащить замороженную массу.
  • Морозить кефир нужно в морозильной камере не менее суток.

Как разморозить кефир

  • Оставлять размораживать лучше всего на ночь.
  • Замороженный кефир надо вытащить из упаковки, положить в дуршлаг или сито.на несколько слоев марли. Это нужно для того, чтобы собрать сыворотку, которую можно использовать в дальнейшем, например, для выпечки.

Как использовать массу из замороженного кефира

После размораживания вместе с сывороткой исчезнет согласная для кефира кислинка. Мы получим вкусный сливочный сыр.

  • Его можно солить и перчить по вкусу, намазывать на хлеб, делать бутерброды.
  • Таким творогом можно заправлять салаты. Добавить к нему оливковое масло, горчицу, соли, перца, перемешать и заправить любой салат.
  • Поскольку сыр из замороженного кефира похож на сыр Филадельфия, его можно использовать для чизкейков, сладкой выпечки и т.п.

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Дата публикации
Просмотры
1462
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