Зачем замораживать кефир: вы будете удивлены, что из этого получится

Зачем замораживать кефир и как его потом использовать

Этот полезный лафгак пригодится для любой хозяйки – заморозить кефир очень просто, а благодаря этому можно приготовить много вкусненького и полезного.

Что будет, если заморозить кефир

Из замороженного кефира можно приготовить сыр, похожий на сливочный.

Как заморозить кефир

Замораживать кефир нужно в пакете или другой упаковке, чтобы без проблем вытащить замороженную массу.

Морозить кефир нужно в морозильной камере не менее суток.

Как разморозить кефир

Оставлять размораживать лучше всего на ночь.

Замороженный кефир надо вытащить из упаковки, положить в дуршлаг или сито.на несколько слоев марли. Это нужно для того, чтобы собрать сыворотку, которую можно использовать в дальнейшем, например, для выпечки.

Как использовать массу из замороженного кефира

После размораживания вместе с сывороткой исчезнет согласная для кефира кислинка. Мы получим вкусный сливочный сыр.

Его можно солить и перчить по вкусу, намазывать на хлеб, делать бутерброды.

Таким творогом можно заправлять салаты. Добавить к нему оливковое масло, горчицу, соли, перца, перемешать и заправить любой салат.

Поскольку сыр из замороженного кефира похож на сыр Филадельфия, его можно использовать для чизкейков, сладкой выпечки и т.п.

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