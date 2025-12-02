ТСН в социальных сетях

Зачем зимой вешают апельсиновую шкурку на дерево: совет, о котором знают только опытные дачники

Мало кто из дачников догадывается, зачем зимой, именно в декабре, следует подвешивать на деревья апельсиновые кожуры.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как использовать апельсиновую кожуру с пользой

Как использовать апельсиновую кожуру с пользой / © pexels.com

Между тем этот простой трюк может принести немало пользы.

Для начала берем несколько апельсинов и разрезаем каждый пополам вместе с кожурой. Мякоть аккуратно выбираем, а пустые “чашечки” из кожуры оставляем на время подсохнуть. В верхней части делаем по две небольшие дырочки и продеваем сквозь них веревку или крепкую нить.

Так мы получаем оригинальные натуральные кормушки для птиц. Они выглядят красиво на фоне заснеженного сада и придадут участку уютной зимней атмосферы.

Остается только наполнить эти импровизированные емкости зерном, семенами или кусочками хлеба и развесить их на участке.

Подкармливая птиц зимой, вы помогаете не только им. Весной и летом они будут регулярно возвращаться в ваш сад, чтобы лакомиться уже не кормом, а насекомыми-вредителями. Итак, ваши растения получат естественную и надежную защиту.

