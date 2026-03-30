Задания по математике в Украине и Нидерландах: в Сети удивляются разнице в обучении в школах (фото)

Задания по математике Фото иллюстративное / © Pixabay

Реклама

В соцсетях загорелась дискуссия после того, как украинка опубликовала примеры задач по математике для третьеклассников в Украине и Нидерландах. Пользователей удивила разительная разница в сложности материала. Если украинские школьники уже работают с числами в пределах тысячи и решают задачи, то их сверстники за границей только осваивают базовое сложение и вычитание до 10.

Об этом и говорится в сообщении magaliasolga в Threads.

Сообщение вызвало оживленное обсуждение. Часть пользователей предположила, что украинская программа гораздо сложнее и может перегружать детей. В то же время другие заметили, что такое сравнение не совсем корректно из-за разницы в системах образования.

Реклама

В частности, в Нидерландах дети начинают обучение уже с четырех лет, в то время как в Украине — преимущественно с шести-семи. Соответственно, «третий класс» в этих странах не одинаков по возрасту: в нидерландской системе это примерно 6-7 лет, что ближе к украинскому первому классу. Украинский третий класс соответствует примерно пятому уровню обучения в Нидерландах.

Задания для учащихся 3 класса в Нидерландах Фото magaliasolga в Threads.

Что об уровне образования в Украине и Нидерландах говорят пользователи соцсетей

В комментариях также отмечают, что в европейских школах больше внимания уделяют постепенному усвоению материала без перегрузки, тогда как в Украине обучение часто глубже и более интенсивно. Некоторые родители, имеющие опыт обучения детей за границей, отмечают: уровень знаний в итоге может быть сопоставимым, но подходы к преподаванию разные.

Задания для учащихся 3 класса в Украине Фото magaliasolga в Threads.

Известно, что в Нидерландах начальная школа занимает до 12 лет, а все предметы преподает один учитель. Часть обучения дети проходят с использованием планшетов и компьютеров, а расписание и наполнение программы частично определяют сами школы. Уроки обычно начинаются около 8:30 и продолжаются до середины дня, при этом продолжительность занятий зависит от возраста учащихся.

Напомним, в Украине ввели требования для работы в школах и детсадах. Минобразования ужесточает требования к кандидатам на работу в школах и садах. Стало известно, что Кабинет Министров Украины принял решение, которое должно радикально изменить уровень безопасности в образовательных учреждениях.