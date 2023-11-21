Задобрить Дракона: пять лучших рецептов десертов на Новый 2024 год

Как можно обойтись без сладостей на новогоднем праздничном столе? Тем более что символ грядущего года – Дракон – просто обожает вкусности.

Зеленый Деревянный Дракон — настоящая сладость, которая любит все вкусное и сладкое. Поэтому на новогоднем праздничном столе не обойтись без десертов. Кстати, не обязательно готовить что-нибудь сложное. Есть рецепты вкусных, но простых блюд, которые понравятся как вашим гостям, так и символу будущего года.

Струдель с мороженым

Струдель с мороженым / Фото: Unsplash

Попробуйте испечь один из самых новогодних десертов — струдель с грушами и мороженым. Вы точно не пожалеете.

Ингредиенты:

500 г слоеного теста;

3 куска белого хлеба на сухарики;

1 яйцо;

200 г сливочного мороженого.

Для начинки:

1 столовая ложка изюма;

1 стакан очищенных грецких орехов;

1 лимон;

3 грушки;

2 столовые ложки сахара;

2 шт гвоздики;

0,5 чайной ложки молотой корицы;

1 пакетик ванильного сахара;

сахарная пудра для посыпки

Процесс приготовления:

Размороженные листы теста сложите друг на друга и раскатайте, чтобы получился квадрат 30*30 см. Покрошите сухарики, посыпьте ими поверхность теста. Край теста нужно оставить свободным от крошек. Изюм распарьте в горячей воде, грецкие орехи измельчите. Груши очистите от кожуры и нарежьте кубиками, сбрызните лимонным соком, чтобы не потемнели. На дно кастрюли подлейте воду, всыпьте сахар и растворите его на медленном огне. Кипятить нужно около 1 минуты, чтобы получился сироп. Добавьте груши, изюм, а также гвоздику, корицу, ванильный сахар и варите без крышки, пока не испарится вся жидкость. Напоследок обязательно уберите гвоздику. Охладите и смешайте с орехами. Разложите начинку равномерно на тесто, края смажьте взбитым яйцом и сверните в тугой рулет. Струдель выложите на противень, верх смажьте остатками яйца. Выпекайте при температуре 200 градусов 17-20 минут. Готовый струдель остудите, присыпьте сахарной пудрой.

Подавать с шариками мороженого.

Панакота

Панакота / Фото: Unsplash

Этот итальянский рецепт как будто специально придуман для праздничного стола. Готовится он очень быстро, а его вкус удовлетворит настоящих гурманов.

Ингредиенты:

350 мл молока;

10 г желатина;

1 стручок ванили;

1 апельсин на цедру;

1 столовая ложка миндального ликера.

Для соуса:

200 г свежих ягод;

50 г темного бальзамического уксуса;

20 г сахара.

Процесс приготовления:

Залейте желатин 100 мл прохладного молока, оставьте для набухания на 15 минут. Снимите апельсиновую цедру, разрежьте пополам стручок ванили и извлеките из него семена. В оставшееся молоко добавьте апельсиновую цедру, сахар, ванильные семена и ванильный стручок. Поставьте в огонь, доведите до кипения и снимите с плиты. Теперь туда же добавьте желатин, снова все прогрейте. Снимите с огня и процедите в отдельные формочки. Теперь можно приготовить ягодный соус. Для этого пересыпьте ягоды сахаром, обжарьте на сковороде 2-3 минуты, пока сахар не растопится. Добавьте уксус, перемешайте, снимите с огня. Дайте 5 минут настояться. Формочки с панакотой опускаете в горячую воду на 1-2 секунды, сверху поливаете соусом и ставите на сервировочное блюдо.

Ванильно-сливочный десерт

Ванильно-сливочный десерт / Фото: Unsplash

Лучше подавать его в креманках, так он будет смотреться более празднично. Тем более что символ года, Дракон, любит все красивое.

Ингредиенты:

0,5 л молока;

3 яйца;

1 пакетик ванильного сахара;

100 г сахара;

1 столовая ложка муки;

2 столовые ложки крахмала.

Процесс приготовления:

Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до образования пышной белой пены. Не переставая взбивать, добавьте крахмал и муку. Подогрейте молоко и влейте в яичную массу тонкой струйкой. Поставьте все вместе над водяным паром, постоянно помешивая, доведите до загустения. Разложите по креманкам, сверху смажьте небольшим количеством сливочного масла, чтобы на поверхности крема не было неприятной корочки.

Подавать следует охлажденным.

Пудинг с цукатами

Пудинг с цукатами / Фото: Unsplash

Дракон большой любитель всех хлебобулочных изделий. Поэтому его можно угостить хлебным пудингом, чтобы "задобрить". Кстати, этот интересный рецепт пришел к нам из еврейской кухни.

Ингредиенты:

500 г "вчерашней" булки;

7 столовых ложек сливочного масла;

750 мл молока;

4 яйца;

150 г сахарного песка;

1 чайная ложка ванильного сахара;

щепотка соли;

100 г цукатов;

3 грушки;

100 г миндальных лепестков.

Процесс приготовления:

Нарежьте вчерашнюю булку на ломтики и обжарьте в духовке, разогретой до 200 градусов, в течение 5 минут. Затем смажьте каждый кусочек сливочным маслом. Смешайте молоко с яйцами, сахаром, ванильным сахаром, солью. В жаропрочную форму выкладываете кусочки булки под углом 45 градусов друг на друга. Посыпьте половиной цукатов. Сверху на цукаты выложите половину очищенных груш, залейте половиной молочно-яичной смеси. Повторите снова все слои. Сверху посыпьте миндальными лепестками. Выпекать 50 минут в разогретой до 190 градусов духовке.

Десерт с хурмой

Десерт с хурмой / Фото: Unsplash

Дракон очень любит всевозможные фрукты. Тем более ему по душе точно придется яркая хурма, отличающаяся терпкими нотками.

Ингредиенты:

6-7 шт хурмы среднего размера;

1 стакан густых сливок;

1 стакан сахара;

2 столовые ложки муки;

1 пакетик ванильного сахара;

2 яйца;

1 л воды;

1 апельсин.

Процесс приготовления:

Сначала нужно сварить в сиропе хурму. Для этого растворите в воде сахар и доведите смесь до кипения. Затем осторожно переложите в сироп хурму, убавьте огонь до маленького и варите 3-4 минуты. После этого сразу снимите с огня. С апельсина снимите цедру, выдавите сок и процедите его. Добавьте в горячий сироп с хурмой, оставьте остываться при комнатной температуре. Аккуратно достаньте из сиропа хурму, снимите с нее кожуру, переложите в форму для запекания. Отдельно взбейте яйца с ванильным сахаром и сахаром до белой пены. Добавьте в конце муку и сливки.

Сливочную массу нужно вылить на хурму, выпекать в духовке при температуре 180 градусов 15-20 минут.

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