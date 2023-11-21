Задобрить Дракона: пять лучших рецептов десертов на Новый 2024 год

Как можно обойтись без сладостей на новогоднем праздничном столе? Тем более что символ грядущего года – Дракон – просто обожает вкусности.
Зеленый Деревянный Дракон — настоящая сладость, которая любит все вкусное и сладкое. Поэтому на новогоднем праздничном столе не обойтись без десертов. Кстати, не обязательно готовить что-нибудь сложное. Есть рецепты вкусных, но простых блюд, которые понравятся как вашим гостям, так и символу будущего года.
Струдель с мороженым
Попробуйте испечь один из самых новогодних десертов — струдель с грушами и мороженым. Вы точно не пожалеете.
Ингредиенты:
- 500 г слоеного теста;
- 3 куска белого хлеба на сухарики;
- 1 яйцо;
- 200 г сливочного мороженого.
Для начинки:
- 1 столовая ложка изюма;
- 1 стакан очищенных грецких орехов;
- 1 лимон;
- 3 грушки;
- 2 столовые ложки сахара;
- 2 шт гвоздики;
- 0,5 чайной ложки молотой корицы;
- 1 пакетик ванильного сахара;
- сахарная пудра для посыпки
Процесс приготовления:
- Размороженные листы теста сложите друг на друга и раскатайте, чтобы получился квадрат 30*30 см. Покрошите сухарики, посыпьте ими поверхность теста. Край теста нужно оставить свободным от крошек.
- Изюм распарьте в горячей воде, грецкие орехи измельчите. Груши очистите от кожуры и нарежьте кубиками, сбрызните лимонным соком, чтобы не потемнели.
- На дно кастрюли подлейте воду, всыпьте сахар и растворите его на медленном огне. Кипятить нужно около 1 минуты, чтобы получился сироп. Добавьте груши, изюм, а также гвоздику, корицу, ванильный сахар и варите без крышки, пока не испарится вся жидкость. Напоследок обязательно уберите гвоздику. Охладите и смешайте с орехами.
- Разложите начинку равномерно на тесто, края смажьте взбитым яйцом и сверните в тугой рулет.
- Струдель выложите на противень, верх смажьте остатками яйца. Выпекайте при температуре 200 градусов 17-20 минут.
- Готовый струдель остудите, присыпьте сахарной пудрой.
Подавать с шариками мороженого.
Панакота
Этот итальянский рецепт как будто специально придуман для праздничного стола. Готовится он очень быстро, а его вкус удовлетворит настоящих гурманов.
Ингредиенты:
- 350 мл молока;
- 10 г желатина;
- 1 стручок ванили;
- 1 апельсин на цедру;
- 1 столовая ложка миндального ликера.
Для соуса:
- 200 г свежих ягод;
- 50 г темного бальзамического уксуса;
- 20 г сахара.
Процесс приготовления:
- Залейте желатин 100 мл прохладного молока, оставьте для набухания на 15 минут. Снимите апельсиновую цедру, разрежьте пополам стручок ванили и извлеките из него семена.
- В оставшееся молоко добавьте апельсиновую цедру, сахар, ванильные семена и ванильный стручок. Поставьте в огонь, доведите до кипения и снимите с плиты.
- Теперь туда же добавьте желатин, снова все прогрейте. Снимите с огня и процедите в отдельные формочки.
- Теперь можно приготовить ягодный соус. Для этого пересыпьте ягоды сахаром, обжарьте на сковороде 2-3 минуты, пока сахар не растопится. Добавьте уксус, перемешайте, снимите с огня. Дайте 5 минут настояться.
- Формочки с панакотой опускаете в горячую воду на 1-2 секунды, сверху поливаете соусом и ставите на сервировочное блюдо.
Ванильно-сливочный десерт
Лучше подавать его в креманках, так он будет смотреться более празднично. Тем более что символ года, Дракон, любит все красивое.
Ингредиенты:
- 0,5 л молока;
- 3 яйца;
- 1 пакетик ванильного сахара;
- 100 г сахара;
- 1 столовая ложка муки;
- 2 столовые ложки крахмала.
Процесс приготовления:
- Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до образования пышной белой пены. Не переставая взбивать, добавьте крахмал и муку.
- Подогрейте молоко и влейте в яичную массу тонкой струйкой. Поставьте все вместе над водяным паром, постоянно помешивая, доведите до загустения.
- Разложите по креманкам, сверху смажьте небольшим количеством сливочного масла, чтобы на поверхности крема не было неприятной корочки.
Подавать следует охлажденным.
Пудинг с цукатами
Дракон большой любитель всех хлебобулочных изделий. Поэтому его можно угостить хлебным пудингом, чтобы "задобрить". Кстати, этот интересный рецепт пришел к нам из еврейской кухни.
Ингредиенты:
- 500 г "вчерашней" булки;
- 7 столовых ложек сливочного масла;
- 750 мл молока;
- 4 яйца;
- 150 г сахарного песка;
- 1 чайная ложка ванильного сахара;
- щепотка соли;
- 100 г цукатов;
- 3 грушки;
- 100 г миндальных лепестков.
Процесс приготовления:
- Нарежьте вчерашнюю булку на ломтики и обжарьте в духовке, разогретой до 200 градусов, в течение 5 минут. Затем смажьте каждый кусочек сливочным маслом.
- Смешайте молоко с яйцами, сахаром, ванильным сахаром, солью. В жаропрочную форму выкладываете кусочки булки под углом 45 градусов друг на друга. Посыпьте половиной цукатов. Сверху на цукаты выложите половину очищенных груш, залейте половиной молочно-яичной смеси. Повторите снова все слои.
- Сверху посыпьте миндальными лепестками.
- Выпекать 50 минут в разогретой до 190 градусов духовке.
Десерт с хурмой
Дракон очень любит всевозможные фрукты. Тем более ему по душе точно придется яркая хурма, отличающаяся терпкими нотками.
Ингредиенты:
- 6-7 шт хурмы среднего размера;
- 1 стакан густых сливок;
- 1 стакан сахара;
- 2 столовые ложки муки;
- 1 пакетик ванильного сахара;
- 2 яйца;
- 1 л воды;
- 1 апельсин.
Процесс приготовления:
- Сначала нужно сварить в сиропе хурму. Для этого растворите в воде сахар и доведите смесь до кипения. Затем осторожно переложите в сироп хурму, убавьте огонь до маленького и варите 3-4 минуты. После этого сразу снимите с огня.
- С апельсина снимите цедру, выдавите сок и процедите его. Добавьте в горячий сироп с хурмой, оставьте остываться при комнатной температуре.
- Аккуратно достаньте из сиропа хурму, снимите с нее кожуру, переложите в форму для запекания.
- Отдельно взбейте яйца с ванильным сахаром и сахаром до белой пены. Добавьте в конце муку и сливки.
Сливочную массу нужно вылить на хурму, выпекать в духовке при температуре 180 градусов 15-20 минут.
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