Загляните в свой шкаф: если найдете эти пять моделей "устаревших" сумок, вы в тренде

Эти пять антитрендовых сумок возвращаются в моду этим летом

Мода циклична — некоторые модели, фасоны, которые потеряли свою актуальность, возвращаются в тренды, становятся супермодными, получают вторую жизнь.

Ретро тенденции так же как и забытый стиль old money в 2024 году стал снова популярен. Он сдержан, изыскан, эстетичен, имеет простой, но одновременно роскошный вид.

Возвращаются в моду не только фасоны одежды, обуви, но и аксессуаров, включая сумки. Стилисты портала Who What Wear рассказали о 5 моделях, которые снова будут в моде этим летом.

Кожаные плетеные сумки

Плетеная кожа или имитация кожи выглядит как соломенная сумка, благодаря чему такая сумка будет уместна для лета.

Плетеная сумка

Белые цвета

Когда речь идет об универсальности, белую сумку трудно чем-то заменить. Она сочетается со всеми теми же предметами, которые сочетаются с черной сумочкой, но еще лучше сочетаются со светлыми или пастельными палитрами. Сумка белого цвета станет великолепным дополнением к красочным летним платьям, блузкам и украшениям.

Белые сумки

Сумки из красочной замши

Если кожа может показаться слишком тяжелой для лета, то можно найти замшевую сумку для теплых месяцев. Яркие цвета замши будет именно то, что нужно для летнего образа.

Сумки из цветной замши

Сумки из ткани

Разнообразные сумки из ткани, равно как и кожаные, будут в этом году в тренде. Для жары они имеют важное преимущество – лучшую вентиляцию воздуха.

Сумки из ткани

Сумки "металлик"

Независимо от того, надеваете ли вы в отпуск широкие льняные брюки с простым топом на бретельках или платье для вечеринки, металлическая сумка сделает любой образ глянцевым.

Сумка металлик

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