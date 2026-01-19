Заготовка дров в 2026 году: как легально рубить деревья и не нарушить закон

Заготовка дров 2026 года: правила / © pexels.com

Даже в тех регионах, где есть газоснабжение, люди часто используют дрова в качестве дополнительного или экономного отопления. Многие пытаются заготавливать дрова самостоятельно, но делать это можно не везде.

В 2026 году вопрос законности заготовки дров на земельных паях регулируется 91 статьей Земельного кодекса Украины.

Где рубить деревья нельзя

Все леса и лесополосы принадлежат государственному лесному фонду и находятся под охраной. Самовольная вырубка деревьев вдоль дорог на запасных землях или участках, принадлежащих местным советам, запрещена.

Если возникает настоятельная потребность в заготовке древесины, нужно получить официальное разрешение:

в пределах населенного пункта — от сельского или городского совета;

за пределами населенного пункта — от районной государственной администрации.

Когда можно рубить на своем пае

Деревья, растущие непосредственно на частном земельном пае, можно спиливать без специальных разрешений. Такие участки имеют сельскохозяйственное назначение, и собственник имеет право ухаживать за землей и содержать ее в надлежащем состоянии.

Если пай зарастает деревьями или кустарниками и не используется по назначению, это считается нарушением, которое может привести к административной ответственности.

Важно работать исключительно на своем участке. Спиливание деревьев на чужом пае, даже случайное, может повлечь за собой конфликты и штрафы. Чтобы этого избежать, рекомендуется четко обозначать границы своего земельного участка.

Что делать после заготовки дров

По Правилам пожарной безопасности в лесах Украины после вырубки владелец пая обязан убрать остатки древесины и веток. Сухие остатки можно сжигать только вне пожароопасного периода. В противном случае предусмотрена административная ответственность и штраф.