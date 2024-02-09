Заклеивание камеры на ноутбуке не поможет: ученые рассказали, как точно защититься от хакеров

Даже если вы закроете камеру на ноутбуке, хакеры все равно смогут вас увидеть. Об этом рассказали учёные после проведения детального исследования. Можно ли себя защитить?

Как передает Benchmark, ученые из Массачусетского технологического института (МИТ) провели исследование, показавшее, что заклеивание камеры не помогает полностью защититься от хакеров. Дополнительно нужно совершить еще одно действие.

Многие заклеивают скотчем или другими средствами камеры ноутбуков и планшетов, чтобы обезопасить себя от потенциальной слежки (вуаеризма).

Хотя такое опасение вполне обоснованно и лучше все-таки прикрыть объектив камеры, чем не прикрыть его, исследование показало, что для подглядывания хакеры могут использовать не только камеру. Еще один элемент, который следует защитить, это датчики освещенности.

Исследование ученых по МИТ было опубликовано в научном журнале Science Advances. Оно показало, что прикрытие камеры не может гарантировать стопроцентную безопасность. Ведь хакеры могут теперь подсматривать за пользователем еще через датчики освещенности, которые производители устанавливают, например, для того, чтобы автоматически регулировалась яркость дисплея. Как такое вообще можно и что делать?

Как защитить ноутбук от хакеров? / Фото: pixabay.com

В своем эксперименте исследователи использовали планшет фирмы Samsung, выпущенный еще в 2019 году. Он оснащен датчиком освещенности, который, как и во многих других подобных устройствах, находится рядом с камерой над дисплеем.

Исследователи прикрыли камеру планшета, но, несмотря на это, хакеры все равно могли бы их видеть. Для этого они использовали комбинацию данных, собранных с датчика освещенности и света, генерируемого самим планшетом. При наличии необходимых инструментов хакеры способны распознать расположение руки пользователя, за которым они ведут наблюдение, и определить, сейчас ли человек за ноутбуком (планшетом) и какие жесты он делает.

Хотя подсматривание с помощью датчика освещенности не столь эффективно, но в руках хакеров оно может стать ценным инструментом. Поэтому, если вы опасаетесь, следует дополнительно прикрывать и эти датчики. Хотя это может повлиять на работу некоторых функций устройства.

В то же время ученые обратились к производителям электронных устройств, обратив их внимание на этот недостаток. Они предложили размещать датчики в таких местах, чтобы они не были обращены непосредственно к пользователю.

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