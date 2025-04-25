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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
128
Время на прочтение
2 мин

Закопайте эти отходы под кустами смородины — и сладкие ягоды будете собирать ведрами

Чтобы собрать из смородиновых кустов щедрый урожай, их нужно обязательно подкормить в мае этими пищевыми отходами.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Чем подкормить смородину, чтобы была сладкая и большая

Чем подкормить смородину, чтобы была сладкая и большая

Рассказываем, чем лучше подкормить смородину, чтобы кусты обильно плодоносили, а ягоды были сладкими и крупными.

Что закопать под кусты смородины, чтобы собрать много больших и сладких ягод

  • Картофельная шелуха. Если у вас на огороде растет смородина, то не стоит выбрасывать картофельные отходы, они станут отличным удобрением для растений. В шелухе есть фтор, способствующий укреплению и развитию корневой системы кустов. Также отходы содержат органические вещества, которые делают ягоды сладкими и крупными.

  • Яичная скорлупа. Наверное, это любимое удобрение всех опытных огородников, и не зря. Скорлупа раскисляет почву и является мощным источником кальция, который укрепляет растения. Благодаря этим отходам ягоды растут крупными и сочными. Следует рассыпать измельченную скорлупу вокруг кустов и смешать с верхним слоем грунта. Лучше всего делать такую подкормку в мае.

  • Рыбьи головы и кости. Эти отходы считаются очень ценным органическим удобрением, потому что они богаты фосфором и кальцием. Эти минералы укрепляют растения во время роста и формировании плодов. Рыбьи отходы нужно закопать под кустами на глубину до 20 сантиметров. Результат вас приятно удивит: ягоды вырастут большими и сладкими, их будет очень много.

  • Чернобривцы. Эту подкормку нужно вносить осенью. Когда цветы отцветут, их необходимо срезать и зарыть под кустами смородины. За зиму органика превратится в качественное удобрение и обогатит землю необходимыми микроэлементами. Такая подкормка также будет защищать кусты от мучнистой росы и нематод.

  • Ржавые гвозди. Некоторые садоводы закапывают под смородину ржавые гвозди. Это помогает обогатить почву железом и защитить растения от хлороза.

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Дата публикации
Количество просмотров
128
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