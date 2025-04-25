Рассказываем, чем лучше подкормить смородину, чтобы кусты обильно плодоносили, а ягоды были сладкими и крупными.

Картофельная шелуха. Если у вас на огороде растет смородина, то не стоит выбрасывать картофельные отходы, они станут отличным удобрением для растений. В шелухе есть фтор, способствующий укреплению и развитию корневой системы кустов. Также отходы содержат органические вещества, которые делают ягоды сладкими и крупными.

Яичная скорлупа. Наверное, это любимое удобрение всех опытных огородников, и не зря. Скорлупа раскисляет почву и является мощным источником кальция, который укрепляет растения. Благодаря этим отходам ягоды растут крупными и сочными. Следует рассыпать измельченную скорлупу вокруг кустов и смешать с верхним слоем грунта. Лучше всего делать такую подкормку в мае.

Рыбьи головы и кости. Эти отходы считаются очень ценным органическим удобрением, потому что они богаты фосфором и кальцием. Эти минералы укрепляют растения во время роста и формировании плодов. Рыбьи отходы нужно закопать под кустами на глубину до 20 сантиметров. Результат вас приятно удивит: ягоды вырастут большими и сладкими, их будет очень много.

Чернобривцы. Эту подкормку нужно вносить осенью. Когда цветы отцветут, их необходимо срезать и зарыть под кустами смородины. За зиму органика превратится в качественное удобрение и обогатит землю необходимыми микроэлементами. Такая подкормка также будет защищать кусты от мучнистой росы и нематод.