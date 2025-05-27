Чем подкормить яблоню, чтобы выросли большие яблоки / © Freepik

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Если у вас остаются кости из мяса или рыбы, ни в коем случае не выбрасывайте их. Даже те, которые не догрызли ваши домашние питомцы, могут стать бесценным удобрением для плодовых деревьев. Садоводы отмечают, что яблони хорошо отзываются на такую нестандартную, однако крайне эффективную органическую подкормку. Рассказываем, в чем польза костей для яблонь и других плодовых деревьев, как правильно вносить такое удобрение.

Почему необходимо подкармливать растения костями

Дело в том, что костная ткань имеет мощный состав минералов, очень полезных для роста и развития плодовых деревьев и ягодных кустов.

Кальций делает кору крепче.

Азот провоцирует рост зеленоватой массы.

Железо и магний улучшают общее состояние растения.

По мере разложения костей эти элементы постепенно высвобождаются, обеспечивая питание почвы в течение длительного времени.

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Как правильно использовать кости для подпитки яблонь

Подготовка. Для подкормки можно брать любые кости. Их следует предварительно очистить от мяса и жира, чтобы не было неприятного запаха.

Внесение. Необходимо закапывать кости на глубину до 20 сантиметров в прикорневой зоне. Расстояние от ствола должно быть около 50 сантиметров, чтобы не повредить корневую систему.

Частота подкормки. На одно взрослое дерево нужно 4-5 костных фрагментов. Достаточно будет одного внесения в сезон, чтобы полностью обеспечить растение всеми необходимыми минералами.

Дополнительные советы и меры предосторожности

Чтобы ускорить процесс разложения, можно обжечь кости в духовке при температуре 180-200 градусов в течение получаса, а затем измельчить молотком. Таким образом, полезные вещества будут быстрее высвобождаться в почву.

Лучше под яблони закапывать кости из рыбы, говядины и свинины, они содержат наибольшее количество полезных веществ.

Этот метод является прекрасной альтернативой химическим удобрениям, особенно полезен в больших садах. Плодовые деревья, получая такую подкормку, имеют:

повышенную устойчивость к болезням и вредителям;

ускорение роста и развития;

более крупные и сочные плоды.