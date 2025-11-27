ТСН в социальных сетях

102
2 мин

Закопайте пол чайной ложки в почву — и даже больной замиокулькас выпустит побеги

Какой эффективный способ поможет хилому замиокулькасу быстрее восстановиться: этот натуральный продукт вернет вашему растению силу.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Чем подкормить замиокулькас, чтобы ожил

Чем подкормить замиокулькас, чтобы ожил / © Pexels

Замиокулькас — одно из самых неприхотливых комнатных растений. Но даже долларовое дерево иногда начинает чахнуть: листья бледнеют, рост останавливается, а корни слабеют. В большинстве случаев растение не нуждается в дорогих удобрениях, достаточно добавить в грунт один простой природный компонент, который есть на каждой кухне. И уже через несколько недель замиокулькас оживает, образует новые побеги и возвращает насыщенный цвет листьев.

Что именно нужно добавить в грунт, чтобы замиокулькас ожил

Секрет простой — полчайной ложки корицы. Эта приправа давно известна флористам как мощный природный стимулятор роста и защитник корневой системы.

  • Естественный антисептик. Она угнетает грибки и плесень, которые часто атакуют клубни замиокулькаса.

  • Стимулирует образование новых корней. Корица активизирует ткани корневища, помогая растению наращивать новые корешки.

  • Ускоряет восстановление после перелива. Если почва была слишком влажной, корица снижает риск гнили.

  • Усиливает рост побегов. Регулярное внесение обеспечивает устойчивое развитие долларового дерева.

Как правильно использовать корицу для подкормки

  1. Слегка разрыхлите землю у ствола. Делайте это осторожно, чтобы не травмировать клубни.

  2. Внесите полчайной ложки корицы. Насыпайте непосредственно в грунт, а не на листья или клубни.

  3. Смешайте пряность с верхним слоем земли. Так полезные вещества будут работать равномерно.

  4. Полейте растение небольшим количеством воды. Это поможет активировать свойства корицы.

Через 10-14 дней вы заметите первые изменения: листья станут более плотными, а с земли начнут пробиваться молодые побеги.

Когда следует повторить процедуру? Оптимальная частота — раз в 4-6 недель. Злоупотреблять корицей не нужно: она действует как стимулятор, а не основное удобрение.

102
