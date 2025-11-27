Чем подкормить замиокулькас, чтобы ожил / © Pexels

Замиокулькас — одно из самых неприхотливых комнатных растений. Но даже долларовое дерево иногда начинает чахнуть: листья бледнеют, рост останавливается, а корни слабеют. В большинстве случаев растение не нуждается в дорогих удобрениях, достаточно добавить в грунт один простой природный компонент, который есть на каждой кухне. И уже через несколько недель замиокулькас оживает, образует новые побеги и возвращает насыщенный цвет листьев.

Что именно нужно добавить в грунт, чтобы замиокулькас ожил

Секрет простой — полчайной ложки корицы. Эта приправа давно известна флористам как мощный природный стимулятор роста и защитник корневой системы.

Естественный антисептик. Она угнетает грибки и плесень, которые часто атакуют клубни замиокулькаса.

Стимулирует образование новых корней. Корица активизирует ткани корневища, помогая растению наращивать новые корешки.

Ускоряет восстановление после перелива. Если почва была слишком влажной, корица снижает риск гнили.

Усиливает рост побегов. Регулярное внесение обеспечивает устойчивое развитие долларового дерева.

Как правильно использовать корицу для подкормки

Слегка разрыхлите землю у ствола. Делайте это осторожно, чтобы не травмировать клубни. Внесите полчайной ложки корицы. Насыпайте непосредственно в грунт, а не на листья или клубни. Смешайте пряность с верхним слоем земли. Так полезные вещества будут работать равномерно. Полейте растение небольшим количеством воды. Это поможет активировать свойства корицы.

Через 10-14 дней вы заметите первые изменения: листья станут более плотными, а с земли начнут пробиваться молодые побеги.

Когда следует повторить процедуру? Оптимальная частота — раз в 4-6 недель. Злоупотреблять корицей не нужно: она действует как стимулятор, а не основное удобрение.